"Jugamos peor de lo que esperaba"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, pasó por la sala de prensa del Nou Estadi de Tarragona tras la victoria de su equipo en tierras catalanas por 2-3. Satisfecho con los tres puntos sumados por su equipo pese a las enormes dificultades que encontró sobre el césped.

En declaraciones recogidas por la web oficial del club, el preparador cadista afirmó sobre el desarrollo del partido que "el rival nos ha hecho sufrir, pero no más de lo que preveíamos. Lo que ha pasado es que hemos jugador peor de lo que esperaba”.

Cervera agregó que "hemos ganado y es un premio porque nos llevamos los tres puntos. La ventaja de 1 a 3 que conseguimos al comienzo de la segunda parte no la podemos dejar diluir, pero no ha sido peor porque el rival no ha acertado”.

Por otro lado, Cervera no ocultó que “sabíamos que el partido iba a ser muy difícil”. Y así fue. El equipo no respiró hasta el pitido final. Añadió el entrenador que “en defensa no hemos estado bien pero hemos tenido la suerte de meter tres de las cinco ocasiones que hemos tenido”.

Tuvo palabras para analizar la lesión sufrida por Darwin Machís e indicó, sin entrar en profundidades, que “es un futbolista muy importante para nosotros por el juego porque nos da muchas cosas”.