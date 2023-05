José Mari: "Es de los días que más se disfruta como profesional"

El capitán del Cádiz, el centrocampista roteño José Mari, saltó al campo en la segunda parte, ya con 2-0 en el marcador, para dar consistencia a la zona ancha y al término del encuentro resumí con sus palabras el sentir del vestuario.

Felicidad. "Es un día de los bonitos, de los que se disfruta como profesional. Los que estamos dentro sabemos el sufrimiento, las semanas complicadas, la incertidumbre... Somos une quipo humilde, que todo lo consigue con trabajo".

Guerra deportiva. "Hicimos un llamamiento, aunque muchas veces no hace falta, porque era una guerra deportiva que había que ganar. Nos dedicamos a eso, a trabajar, esperar el partido, nuestro momento, no hablar sino a ganar esta guerra deportiva. Y aquí está el Cádiz. Hemos dado un golpe sobre la mesa, no estamos salvados pero era un partido de los que marca el camino. Nos merecíamos esta victoria".

La grada. "Hay que darle las gracias a nuestra gente, son cuatro gradas volcadas. Yo que soy de aquí y lo he vivido también desde fuera, se te ponen los pelos de punta".

Bongonda. "No quiero ser ventajista pero es de esos jugadores distintos. Hay que entenderlos, darle cariño, cuando no le salen las cosas hay que seguir entendiéndolo para que no baje los brazos. Él y Brian son jugadores que nos dan algo distinto. Llevo semanas diciéndole que le iba a llegar su oportunidad. Me alegro especialmente por él y le invito a que siga trabajando".

Permanencia. "Todavía queda algo, no sabemos cuánto. El triunfo es importante por el rival, por el goal-average, por el impulso anímico. Estamos trabajando bien, el rendimiento es espectacular. Queda poco para cerrarlo".