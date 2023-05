Paulo Pezzolano: "El golazo de Bongonda llegó en nuestro mejor momento y cambió el rumbo"

El entrenador del Valladolid, el uruguayo Paulo Pezzolano, lamentó el momento tan inoportuno en el que el Cádiz marcó el primer gol del partido y optó por mirar hacia delante al hablar de las opciones de permanencia.

Trascendental. "Sabíamos que era un partido muy importante, que había que ganar, pero no se dio, no pudimos romper la mala racha y hay que seguir trabajando hasta el final".

Inoportuno 1-0. "Después de un primer tiempo en el que no teníamos líneas de pase, en el que sabíamos que iba a ser duro, la jugada del penalti, en el segundo salimos mejor, nos soltamos, nos fuimos más arriba... Pero en ese momento aparece un golazo y te cambia el rumbo".

Dos penaltis y una expulsión. "No tengo nada que decir. No he visto ninguna de las jugadas y no voy a hablar de eso".

Horizonte. "Sabíamos que este partido era complicado. Veníamos con la ilusión de hacer un gran partido y conseguir un resultado distinto. Ahora sólo queda levantar la cabeza y estar preparado para lo que viene, trabajar y mirar hacia delante".