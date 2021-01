Jairo, el mejor 'refuerzo' para la Copa

Álvaro Cervera podrá contar con Jairo Izquierdo para el encuentro que el Cádiz CF disputará este próximo sábado en el feudo del Girona. A pesar de que el futbolista llegó el pasado mercado cedido por el conjunto catalán, en el acuerdo no aparece la conocida como 'cláusula del miedo', por lo que podrá enfrentarse a su ex equipo, al que en un principio debe regresar la próxima campaña salvo que el cuadro cadista se asegure seguir en la élite otra campaña más.

Jairo se va a convertir en un 'refuerzo' importante para que los amarillos traten de seguir vivos en la Copa del Rey, lo que pasa por superar al Girona en Montilivi. Meter los pies en los octavos de final será también labor del extremo, que está a disposición del técnico después de no jugar en el último envite liguero contra el Alavés.

Al futbolista tinerfeño le está costando este curso hacerse fuerte dentro del equipo a pesar de que en su puesto no hay una elección claramente definida. Cervera ha apostado por diferentes opciones para la banda izquierda tales como Pombo, Álex Fernández, Perea, Malbasic... La Copa y ante su ex equipo puede ser ración doble de motivación para este futbolista de cara a aumentar su presencia en la Liga.

El pasado mes de octubre el club cadista cargó su esfuerzo en la llegada de un jugador para la banda izquierda; fueron varios los nombres que salieron como el del hoy jugador del Eibar Bryan Gil, pero finalmente Cervera puso los ojos en el regreso de Jairo, al que conocía de la etapa anterior y estaba seguro de lo que podía darle en el campo.

El jugador está a préstamo en el Ramón de Carranza y el Cádiz CF estará obligado a ejercer la opción de compra si obtiene la permanencia en Primera División. Una operación que podría ronda el millón de euros y que aseguraría al extremo vestido de amarillo otras temporadas más. Hay que tener presente que es un futbolista del agrado del preparador, quien tuvo claro desde pretemporada que antes de firmar a un desconocido para el ala izquierda, su preferencia pasaba por el retorno de Jairo.

El ex del Girona acumula esta campaña 13 encuentros como cadista (11 de Liga y dos de Copa), con un total de cinco titularidades y 542 minutos. Aún no ha marcado un gol y ha sido amonestado en una ocasión. En las dos anteriores citas de Copa, en el campo del Ribadumia y en el del Pontevedra, no fue titular aunque había acumulado minutos en la jornada anterior, lo que ahora no es el caso porque no jugó ante el Alavés.

Todo apunta a que estará de inicio en Gerona y que tendrá la oportunidad de exhibir su talento y velocidad ante el equipo al que pertenece y con el que está cedido. En el choque copero no les va la vida a los amarillos ni a los rojiblancos, con objetivos claros en la Liga: la permanencia en Primera y el ascenso en Segunda A, respectivamente.