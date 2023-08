Iza: "Siempre dije que quería quedarme en el Cádiz"

Turno para Iza Carcelén. El defensa natural de El Puerto de Santa María atendió este jueves a los medios como presentación de una renovación por el Cádiz CF que se hizo de esperar más de lo previsto. Era deseo de ambas partes alcanzar un acuerdo para que el lateral siguiera de amarillo.

Juanjo Lorenzo, coordinador de la dirección deportiva, compareció ante los medios junto a Borja Lasso e Iza Carcelén para hablar sobre la renovación del lateral derecho. "Siempre hubo deseo de que esta unión tenía que continuar, que debía ser parte de la plantilla y del proyecto. Es una gran satisfacción que Iza siga con nosotros", dijo el integrante de la dirección deportiva.

Cuando Iza tomó la palabra, mostró su felicidad por seguir vistiendo la camiseta cadista. "Se alargó un poco de lo esperado, siempre dije que quería quedarme aquí. No se dio hasta el momento que se tenía que dar. Va a ser mi quinto año en mi casa. Nunca me lo habría imaginado y estoy muy feliz de que el club siga confiando en mí. También le agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico, presidente, dirección deportiva… que me hayan arropado para continuar en Cádiz".

La espera hasta la firma del contrato que le vincula al Cádiz CF hasta 2025. "La viví con mucha ansiedad. Me sentía parte de la plantilla y a la vez no podía ser porque no estaba dentro del día a día. Estuve entrenando solo con un preparador personal. Intenté mantenerme lo más fino posible y no me ha costado mucho la adaptación a la pretemporada".

"No ha sido una cuestión de dinero ni me ha llegado una oferta ni propuesta del Granada"

El zaguero del Cádiz CF dejaba claro que "no ha sido una cuestión de dinero ni me ha llegado una oferta ni propuesta del Granada; hubo ofertas pero mi prioridad era quedarme en el Cádiz". "Tuve oportunidad de hablar con el míster durante todo este tramo y eso da confianza al futbolista".

Campaña pasada. "A nivel de forma, la campaña pasada fue mi mejor año. Y respecto a lo que viene ahora es verdad que he llegado más tarde que mis compañeros, pero ya me encuentro bien e igual que ellos para estar en el primer partido de Liga", agregando que "tenemos un buen bloque que se ha conseguido asentar para conseguir el objetivo esta temporada".