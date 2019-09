Iván Alejo: "Si entro a valorar al árbitro me puede caer una multa"

Iván Alejo estaba muy molesto al término del choque por lo que había sucedido. "Una sensación un poco extraña porque sabíamos que era un campo complicado, tuvimos el partido hasta el minuto 44 y el árbitro valoró que esa acción fue penalti y luego en la segunda parte nos encontramos con la expulsión y todo se puso en contra, pero ahora hay que pensar en el sábado, que tenemos un partido importante en casa".

El malestar del extremo iba en aumento incluso por el recibimiento de su antigua hinchada. "Me da rabia porque a la afición del Alcorcón le tengo mucho cariño y a este club le he dado muchísimo. El fútbol es así y hoy me han dado esa bienvenida. Yo soy del Cádiz y si tengo que matar por el Cádiz lo voy a hacer", apuntó.

Alejo no puso paños calientes a la realidad. "No ha sido nuestro mejor partido. Hay que ser autocríticos. El árbitro quizá se ha complicado y a mí con el 1-0 me hacen una falta que pudo haber sido la segunda amarilla para ellos y no la sacan. Entiendo que ser árbitro es complicado y no voy a entrar a valorarlo porque me puede caer una multa y queda mucha liga. El día de mañana vamos a respirar y nos van a sacar tarjeta. Nosotros tenemos amor propio y no vamos a dejar de ir al cien por cien".

Por su parte, el lateral portuense Iza Carcelén manifestó que "hasta el penalti no estaba ocurriendo nada en el partido. A partir del segundo gol el partido se rompe, pero ya pensamos en el sábado, en el siguiente encuentro". En la misma línea agregó que "hay detalles que han dado el partido al rival. Hay que mejorar esos errores porque regalamos el penalti y de ahí ellos se van arriba".

Por otro lado, no quiso valorar la actuación arbitral: "Yo me dedico a jugar. Dentro del campo hablábamos para estar tranquilos porque el sábado jugamos contra el Dépor y no podíamos tener más expulsados y al final tenemos tres".