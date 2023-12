García Pimienta da las claves del Cádiz CF

Tal y como se temía, la rueda de prensa previa de García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas, como previa del choque de su equipo contra el Cádiz CF, estuvo marcada por el adiós del jugador insular Jonathan Viera, quien el jueves decidió abandonar el club. Ha sido la marcha del estandarte del plantel.

Para empezar y sin que le preguntaran, dijo: "Agradecerle a Jonathan todo lo que ha aportado al fútbol en general y a la Unión Deportiva en particular. Creo que es historia del club, mucha gente me comenta que es el mejor que han visto en el siglo XXI. Agradecerle su compromiso muy claro, gracias a él en la primera temporada se consiguió jugar el play-off de ascenso, cuando parecía imposible. Llevó el equipo a sus espaldas como no había visto en ningún otro jugador. Y la temporada pasada, el ascenso. Por desgracia tuvo alguna lesión, pero no le condicionó para ser de los mejores en el campo y el mejor en el vestuario para conseguir un objetivo que tenía muy claro", explicó el técnico.

Quedando el Cádiz CF de lado, García Pimienta prosiguió diciendo que "también a nivel personal, cómo me ayudó este tiempo pero especialmente a mi llegada al club, cuando las cosas no funcionaban y no se conseguía resultados, pero el trabajo estaba ahí y no dejó de creer en nosotros". "Le deseo toda la suerte a nivel profesional y naturalmente en el personal, para él y su familia", añadiendo que "una figura como Viera es difícil de sustituir".

La despedida de Viera no tapa del todo lo que viene para la UD Las Palmas, el Cádiz CF. "Es un partido muy importante porque si conseguimos la victoria creo que damos un paso para un objetivo real como es la salvación, pero que aun así quedará muchísimo y que tendremos que trabajarlo mucho".

Del equipo gaditana, comentaba que "es un rival que está en una situación difícil por lo que muestra la tabla pero con jugadores con muchísima experiencia". "Jugamos en Marbella contra ellos -en pretemporada- y ya se vio el perfil de equipo que es. Cómo compite, cómo lucha, un equipo solidario. Tienen muy clara la forma de jugar", recordaba el técnico.

También habló del dibujo que puede dejar el encuentro. "Me imagino un partido en el que Las Palmas quiere el balón mucho tiempo para atacar con mucho criterio e intentar hacer daño. Siempre que tengamos el balón no lo tiene el rival. En las posibles pérdidas, estar muy atento porque el tener la posesión en ningún caso te asegura ganar los partidos”, teniendo claro uno de los objetivos clave para conseguir sumar.

García Pimienta dejaba una clave. "Buscar el momento justo para atacar bien y encontrar ese desorden que pueda tener el Cádiz a base de mover el balón rápido y buscar superioridades", recordando que "en Vitoria usamos un término, disfrutar defendiendo, hay partidos que el rival lo hace mejor que tú y hay que amoldarse a esa situación".