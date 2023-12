"Veo al equipo muy comprometido y metido"

Rueda de prensa de Sergio González como previa del encuentro que este domingo (18:30 horas) disputa el Cádiz CF en el feudo de la UD Las Palmas.

Análisis de la cita en suelo insular. "Es difícil como todas, pero este con un matiz especial por la forma de jugar de ellos. Nos enfrentamos a un equipo que en el estado anímico está en la cresta e la ola. Creen en lo que hace y salen las cosas. A nosotros los dos últimos partidos nos han dejado mejores sensaciones, pero debemos ganar para salir del bache. Mentalizados que son noventa minutos y de que estamos capacitados para hacerles daño. A nuestro nivel, tenemos mucho que decir".

La marejada por los errores arbitrales. "Todo lo que sean injusticias te hacen más fuerte. No te da puntos, pero en ausencia de esos puntos te puedes ir con la cabeza tranquila. Cuando a este equipo no se le puede reprochar nada, te vas tranquilo".

El manejo de balón de la UD Las Palmas. "Los datos dicen que ellos son los que tiene más posesión y más pases. Te quieren acorralar para luego cogerte en ese pase. Tienen una fortaleza que multiplican por la situación en la que están. En un partido se producen muchos mini partidos. Hay que intentar ser mejor que ellos", añadiendo sobre la forma de hacerles daño que "hay una fase en la que puedes superar al rival, luego la que tengan ellos y finalmente en la que no sabemos qué va a pasar". "Ellos suman muchos pases cortitos. Vamos a intentar hacer las cosas bien. Sabemos que emocionalmente están mejor que nosotros. Vamos sabiendo que los dos últimos partidos hemos estado bien".

El estado de Machís, cuyo rendimiento no es el esperado. "No le están saliendo las cosas. Necesitamos ese Darwin (Machís) más incisivo. Es verdad que está más aplicado en fase defensiva, aunque sabemos que debe ser más desequilibrante, más encarador y sacar un buen centro. Todos los futbolistas tienen su bache, y estamos aquí para acompañarle y que vuelva a disfrutar de su juego. El entrenador es el máximo responsable. Al final lo hablas y ves vídeos y lo corriges. El míster debe elegir y apretar y apretar para que entren los que estén mejor y que los otros vuelvan a su mejor versión".

"Machís está más aplicado en fase defensiva, aunque sabemos que debe ser más desequilibrante, más encarador"

Implicación de la plantilla del Cádiz CF. "La sensación que tengo es que están con nosotros. Les veo la mirada. Saben en lo que estamos. Todo lo que pase lo quieren pasar con nosotros. Veo al equipo comprometido y muy metido a pesar de que ese balance de estar sin ganar pesa mucho. Cada partido es una historia y como decía mi padre: agua pasada no mueve molinos".

Situación clasificatoria. "Hay una diferencia de tres o cuatro puntos entre un grupo y otro. La idea es ganar para acercarnos a ese grupo de arriba, que es en el que creo que debemos estar. Engancharnos ahí y seguir creciendo. A pesar de todo lo que está pasando, un partido nos mete ahí".

El papel de los suplentes. "Los cambios tampoco no nos están dando el resultado que queremos, bien porque no acierta el míster o bien porque no sale bien. El equipo sale preparado y sabe lo que tiene que hacer, pero luego en el directo no estamos acertados ni en el campo ni en el banquillo. Precisamente Las Palmas es el equipo que más puntos y goles le ha dado su banquillo. Tenemos que hacer eso, intentar acertar".

Valoración de los cambios de nivel en un mismo partido. "Nos adelantamos y queremos que ese gol no te lo quiten y el historial muestra que ese gol no es suficiente. Es una virtud que te adelantes y la inercia de irte atrás más de la cuenta llega después".