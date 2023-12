Las dos dudas del Cádiz CF para jugar en Las Palmas

A falta de una sesión de entrenamiento para que el primer equipo del Cádiz CF ponga rumbo a las Islas Canarias para enfrentarse este domingo (18:30 horas) a la Unión Deportiva Las Palmas, la actualidad del conjunto gaditano trae novedades y algunas dudas que tendrán que resolverse a última hora e incluso en el mismo escenario del encuentro.

Sergio González, técnico del equipo cadista, sigue con las bajas de Gonzalo Escalante y Martín Calderón, aunque la lista se reduce de manera importante salvo que las dudas existentes pases a ser todas ausencias. Luis Hernández lleva algunas sesiones ejercitándose con la plantilla de forma normal. El técnico indicaba este viernes que "ha avanzado bastante". Sin embargo, las molestias de Rubén Alcaraz no desaparecen. "El otro día hizo un esfuerzo titánico y pudo jugar, si bien está entre algodones". Por lo tanto, el defensa central y el centrocampista tienen el cartel de dudosos sin descartar que puedan estar en la convocatoria aunque no jueguen de inicio.

La noticia más favorable, y confirmada por el propio entrenador del Cádiz CF, la pone Kouamé. El pivote "tiene buenas sensaciones y está entrenando perfectamente" Unas palabras que dan por hecho su ingreso en la lista para que se desplace con el grupo a las conocidas como Islas Afortunadas. La otra cara agradable la pone Víctor Chust, ya disponible después de su expulsión en Vigo.

Por último, el portero David Gil tiene problemas en los isquios y tampoco tiene claro Sergio González si podrá ser de la partida. Esta situación deja en el aire la necesidad de que se lleve a Víctor Aznar, cancerbero del filial cadista.