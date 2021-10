Fali, desde lo más profundo y sincero

El defensa Fali Giménez atiende a Cádiz CF TV para hacer balance de las primeras jornadas de liga, además de hablar sobre el plano personal de su papel en el equipo amarillo.

"Estamos sentando las bases ya que ha llegado mucha gente nueva. El equipo es mucho mas competitivo. Estamos con mucha ilusión de hacer las cosas bien. Empezamos bien contra el Levante, empatando en el 97’ en un partido que supo a victoria. Contra el Betis también estuvimos muy bien. Y lo de Osasuna fue un gran 'cagazo'. Ya se lo dije a mis compañeros, hacía tiempo que no me sentía tan mal. Lo pasamos todos muy mal. Pero al final esto sigue, lo que no te mata te hace más fuerte. Y de esto hay que aprender. Tenemos que estar el doble de concentrados, de intensos y tirar hacia adelante. Es muy bonito jugar en nuestra casa con nuestra gente y poder conseguir los objetivos".

La pelea en cada momento del encuentro, el mensaje a los recién llegados. "A los nuevos se les enseña lo que es el Cádiz. Se adaptan rápido porque es lo que hay. El que viene aquí sabe que tiene que correr, luchar, pegarse con un muro. Y la verdad es que para nosotros es un placer que la gente nueva lo haga tan rápido".

La competencia en su puesto con las nuevas adquisiciones, Víctor Chust y Haroyan. "Competir entre nosotros te hace mucho mejor. La competencia sana que tenemos entre nosotros te hace estar alerta, entrenar a tope y competir al máximo porque todos queremos jugar. Vato (Haroyan) es un defensa fuerte. Metería la cabeza en un ventilador. Ya sabemos que nos ha aportado esa dureza que tiene el Titán. Yo me río mucho con el porque no sabe hablar español, entonces imagínate cuando jugamos juntos, yo hablando en inglés con él. Me ha enseñado unas cuantas palabras para corregirnos los dos. Con Vato (Haroyan) me entiendo muy bien. En cuanto a Chust, tiene un futuro espectacular. Ya le he dicho que le vamos a hacer futbolista. Todos le estamos ayudando. Nosotros vamos a poner todo lo que está de nuestra parte para que nos ayude. Estos jugadores también nos tienen que ayudar, a pesar de la juventud. Él quiere aprender, ser futbolista, tiene un futuro espectacular. Esperemos que este año lo demuestre".

"A los fichajes les digo que a mí me costó también; yo venía del Barcelona y el míster me cogió y me dijo: 'Esto no es el Barca, esto es el Cádiz' "

El apoyo a los fichajes por aquello de la adaptación. "A mí me costó también. Yo venía del Barcelona. El míster me cogió y me dijo: “Esto no es el Barca, esto es el Cádiz”. Yo venía del otro fútbol, de filtrar por dentro. Era mediocentro y en el Barcelona me pusieron atrás por la salida de balón, imagínate… Y ahora parece que cuanto más fuerte le pegue, mejor. He aprendido a decir que el otro futbol, al que muchos llaman el anti-fútbol, es igual de efectivo e incluso más si lo tienes bien armado como nosotros. El equipo quiere ganar. Al final lo importante son las dos áreas. Ser fuerte en las dos áreas. Eso el equipo lo tiene en el gen. El míster es muy importante para nosotros en ese estilo. Cuando vienen los nuevos, yo siempre soy muy abierto con ellos. Es verdad que todos les enseñamos, José Mari, Negredo… Saben que tienen que pasar por ahí. El propio Negredo ha pasado. Si le ves a él correr y pelear con todos, ¿no lo vas a hacer tú? Es el espejo donde te miras. Todos tenemos que pasar por ahí porque da resultados".

Otro año en la máxima categoría, lo que al zaguero del Cádiz CF le lleva a decir que "estoy igual de ilusionado que la primera". "Jugar en la mejor liga del mundo es un sueño cumplido. Yo no me imaginaba jugar nunca en Primera División. Cuando eres pequeño y ves los partidos con tus padres, sueñas con jugar en esos campos. Al final yo tengo ese privilegio de jugar en un equipo de Primera División, de jugar en el Cádiz. Muy contento y orgulloso de estar en este club y representar a este escudo, lo cual muchos quisieran. Soy un privilegiado de tener este escudo en el pecho y para quitármelo me van a tener que matar. Estoy muy orgulloso, encantado de Cádiz, de lo que me quiere la afición, el club, mis compañeros… No puedo pedir más. Es un sueño cumplido".

Para acabar, Fali lanza un guiño al regreso de los espectadores. "Ha sido espectacular. Nos emocionamos todos. Ver al equipo gritar y más en ese primer partido marcando en el minuto 97. Ese grito te hace despertar. Es nuestro número 12 que te da ese aliento".