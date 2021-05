Escribá habla de un Cádiz que "lo va a dar todo"

Fran Escribá, entrenador del Elche, sabe que tienen que hacer muchas cosas bien para ganar al Cádiz CF, al que elogia por su gran año.

"Debemos ser capaces de proponer mucho más en ataque, ante un rival que cede el balón. Si queremos ver una sola ventaja, es que solo tenemos la opción de ganar. Eso debe hacer desinhibirnos. No vamos a especular, buscaremos la portería contraria", expuso el técnico valenciano, que también pidió "equilibrio" y fortaleza mental. "La necesidad de ganar no debe ofuscarnos y perder todo por el camino. No sirve de nada atacar mucho si somos un desastre defendiendo. Y que la necesidad no se convierta en precipitación y ansiedad. No veo otra cosa que un resultado ajustado".

El técnico del rival del Cádiz CF entiende que "debemos tener paciencia con el 0-0, pero buscando portería contraria". "Y si nos adelantamos, deberemos saber manejar el partido", argumentó Escribá, quien está "convencido" de que los franjiverdes mejorarán respecto a la derrota frente al Alavés (0-2) del pasado martes.

El preparador de los ilicitanos recordaba puntos perdidos. "Algunos muy dolorosos, como ante el Real Valladolid (1-1), pero de poco sirve lamentarse. Creo que merecimos más puntos, pero es lo que tenemos. Está más difícil tras venir de tres derrotas seguidas, aunque las dos primeras condicionadas. Pero creemos en el único objetivo de mantenernos en Primera".

Habló del Cádiz CF en los siguientes términos. "Va a dar todo para buscar la victoria. Ganaron hace dos jornadas frente al Huesca. Y el martes compitieron muy bien en Pamplona (3-2). Ha realizado una excelente temporada. Juega junto, es peligroso en las contras y penaliza muy bien los errores".

Para acabar, anunció "cambios en el once, con necesidad de alinear a gente que afronte el partido como lo que es, la última final". "Todos tienen la misma confianza y apetito. La mayoría de jugadores, y yo también, hemos pasado por estas situaciones apuradas. Unos jugadores manejan la presión mejor que otros. Habrá que proponer y buscar talento, pero también buscar la experiencia".