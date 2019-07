El Cádiz saldó con tablas su quinto amistoso de la pretemporada, disputado en el Municipal de La Línea ante Las Palmas, que apostó por llevar la iniciativa casi siempre pero sin mostrarse superior a una escuadra gaditana que ofreció un buen tono.

Tras las pruebas realizadas en los cuatro amistosos anteriores, Álvaro Cervera improvisó en el once inicial esta vez con la alineación de Sergio Sánchez como lateral izquierdo, al encontrarse Pacha Espino con problemas. ¿Enésimo mensaje del entrenador por si alguien no se ha enterado que no cuenta con Brian Olivan? Puede ser, aunque lo cierto es que el lateral zurdo catalán actuó los últimos 20 minutos. Por lo demás, lo más destacado en el titular cadista era la presencia de José Mari junto a Garrido, por lo que el roteño disputaba sus primeros minutos de la pretemporada.

Quizás por la entidad del rival, el primero de la misma categoría al que se enfrentaba este verano, el cuarto de hora inicial presentó a un equipo amarillo, en esta ocasión de gris por la coincidencia de indumentaria, más en su línea, bien posicionado y esperando el fallo del contrario o un robo para salir a la contra. Nada de llevar la iniciativa como en cierto modo casi se vio obligado a hacer en Barbate, Chiclana, Los Barrios y en menor medida el pasado sábado también en La Línea contra la Balona.

Las oportunidades brillaban por su ausencia hasta que en el 18’ se produjo el primer acercamiento serio a una de las porterías, en este caso a la cadista, con remate final a cargo de Pedri y bien tapado por Cala para enviar a córner. En el 25’, centro de Lemos y cabezazo desviado de Drole. Y a renglón seguido, tiro lejano de Dani Castellano que acaba en saque de esquina. Pocas llegadas y con poca mordiente.

El Cádiz no merodeaba por las inmediaciones de Vallés pero cuando lo hizo firmó la mejor opción hasta ese momento. Cerca de la media hora, galopada por la izquierda de Javi Navarro, que supera a dos adversarios para centrar y Caye Quintana empalma según viene para estrellar el cuero en el larguero.

Hasta el descanso, apenas nada potable por parte de los gaditanos y sólo una buena opción de los insulares, en una internada por la izquierda que no culminan ni Srnic ni Edu Espiau porque se molestan a la hora de prepararse para el disparo.

En la segunda mitad, Cervera apostó por cambiar casi la mitad del once, dejando de los que estaban de medio campo hacia arriba sólo a Caye Quintana. Y precisamente uno de los que entró, David Querol, gozó de la primera opción clara al rematar sin suerte tras el rechace de una falta botada por Fali.

Como en el periodo inicial, Las Palmas aceptó asumir el control de la situación, ganar el teórico pulso de la posesión, sólo teórico porque al Cádiz de Cervera no es un asunto que le preocupe en exceso. Así y todo, los cadistas no renunciaron a sacar la bola jugada cuando tuvieron metros para hacerlo sin exponer.

En el 57’, Perea, ubicado en la izquierda, cambió de lado para buscar el disparo y su intentó, seco pero centrado, se topó con Vallés. El técnico de los cadistas movió ficha al sacar a Kecojevic por Fali y a Jovanovic por Caye. Aire fresco.

Por su parte, el carrusel de cambios de los canarios no modificó su propuesta. Distintos hombres pero el mismo dibujo y las mismas intenciones. Incluso Lemos tuvo la mejor de su equipo al estrellar el cuero en el travesaño. Poco después, en el 68’, fue Benito el que probó desde lejos a Cifuentes, que despejó de puños.

A falta de fútbol vistoso, la incertidumbre por las tablas del marcador daba a la cita una emoción que desde luego no se transmitía desde la grada, bastante despoblada.

En el 74’, Araujo pudo inaugurar el electrónico al tocar rápido un centro desde el costado, pero cruzó demasiado ante la mirada de un Cifuentes ya batido.

El entrenador del titular de la Tacita decidió dar un paso hacia delante al sustituir en la recta final a Cala por Romera, con lo que Edu Ramos se situó como central y Álex retrasó su posición junto a Bodiger. El almeriense se quedaba delante como referencia con Jovanovic.

Sin suerte en la finalización, la primera que tocó Romera, de cabeza, se marchó muy alta. Tampoco Las Palmas tenía la fortuna de cara, porque De la Vella encontró la madera en un magnífico tiro.

Y así se alcanzó el minuto 90, sin un segundo siquiera de prolongación y con un empate justo a tenor de lo visto sobre el césped. Otro partido típico de pretemporada del que extraer conclusiones buenas y menos buenas.