Dónde ver al Cádiz CF en televisión en la temporada 2019/2020

Con la llegada de la nueva temporada comienza también la batalla entre las diferentes operadoras para hacerse con el negocio del fútbol. El inicio de la liga en Primera y Segunda División y también de las competiciones europeas lleva a los aficionados a estudiar a fondo las diferentes ofertas para escoger la opción ideal para seguir a su equipo.

Los aficionados del Cádiz CF lo tienen fácil para no perderse ningún partido del conjunto de Álvaro Cervera esta temporada, incluso los disputados lejos del Carranza. La anteriormente conocida como LaLiga 1|2|3, ahora denominada LaLiga SmartBank, será retransmitida íntegramente a través de dos canales, el nuevo Movistar LaLiga -desaparece el canal de LaLiga 1|2|3 y también Movistar Partidazo- y GOL, que ofrecerá dos partidos en abierto cada jornada. #Vamos, el canal de deportes de Movistar, también dará dos partidos cada fin de semana. Cabe recordar que este canal forma parte de la oferta Movistar Plus Lite, el servicio en streaming que Telefónica ofrece por ocho euros al mes.

Movistar gobierna, por tanto, el negocio del fútbol esta temporada, aunque no será la única opción para ver al equipo amarillo a lo largo de la presente campaña. Con Vodafone autodescartado en esta pelea, la gran novedad de la 2019/2020 en el apartado televisivo es la entrada de Mediaset a través de su plataforma de streaming Mitele, con tres paquetes diferentes para elegir.

El paquete Mitele Plus LaLiga cuenta con los partidos de Primera y Segunda División, con un coste de 19,99 euros al mes. El paquete Mitele Plus Liga de Campeones ofrece las competiciones europeas por 16,99. Finalmente, el paquete Mitele Plus Fútbol Total incluye todo el fútbol por 35 euros al mes, 30 euros durante los tres primeros meses si se contrata antes del 30 de septiembre. Así, no hará falta hacerse de Movistar sí o sí para poder ver al Cádiz en esta nueva temporada.

Finalmente, Orange y Jazztel también incluyen el fútbol en su oferta televisiva. Orange ofrece tanto LaLiga de Primera y Segunda como las competiciones europeas sin coste adicional para sus clientes Love Intenso y Orange TV cine y series, mientras que Jazztel ofrece un paquete con LaLiga Santander, LaLiga SmartBank y la Copa del Rey por 9,95 euros al mes.

El filial, en Footters

El Cádiz B comenzará una histórica temporada en el grupo IV de Segunda División B y los aficionados cadistas también podrán seguir las evoluciones del filial a través de la plataforma de streaming Footters, que ofrecerá la campaña íntegra de los de Juanma Pavón en su estreno en la categoría de bronce. Los abonados al filial podrán ver todos los encuentros del B por un único pago de 35 euros, una oferta que incluye también sin coste adicional los partidos de pretemporada del primer equipo.