El Elche firma a Roger Martí, pretendido por el Cádiz CF

Roger ya es nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. El delantero valenciano ha abandonado la dinámica del Levante UD y en las próximas horas se pondrá a las órdenes de Fernando. El futbolista ya ha pasado el reconocimiento médico y se ha tomado las primeras fotografías con la que será su nueva camiseta.

El club de Christian Bragarnik asesta un golpe de efecto en el mercado para aportar mayor competencia a la delantera, ante la salida como agente libre de Guido Carrillo y los problemas físicos de Lucas Boyé. Este movimiento también ha sido un golpe encima de la mesa antes sus rivales en la clasificación, sobre todo al Cádiz que estaba interesado en adquirir al futbolista.

El Cádiz Club de Fútbol también negoció por él y el futbolista llegó a estar en la Ciudad Deportiva El Rosal, junto a su agente, aunque la operación finalmente no fructificó por ninguna de las partes. Otro club que se había interesado en el exfutbolista del Levante fue el Celta de Vigo, aunque no llegó a buen puerto debido a que el club vigués no le tenía como primera opción.

Roger ha sumado 46 goles en las últimas cinco temporadas en Primera División con el Levante, siendo uno de los máximos goleadores nacionales.

El Elche, tras el fichaje frustrado de Melendo, sigue intentando acelerar operaciones en el mercado de incorporaciones para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de Liga. El delantero ha firmado por el conjunto ilicitano hasta el año 2028 y su fichaje se ha cerrado en una operación que puede rondar los tres millones de euros, aunque en un principio parecía que sería en una cesión con opción de compra obligatoria.

