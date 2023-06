Contreras habla de la reacción del cadismo ante la campaña de abonados: "No tenemos una sensación de mejor o peor aceptación"

El vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras, participó en un debate, 'El futuro del Cádiz Club de Fútbol', celebrado en la Taberna Las Banderas ubicada en en el corazón de la ciudad. En dicho evento han intervenido junto con el vicepresidente, los periodistas Pedro Espinosa y Rubén López, del Diario de Cádiz y COPE, respectivamente.

En la primera intervención, el vicepresidente se mostró muy agradecido por la invitación a Las Banderas e invitó a un debate constructivo, planteando la primera pregunta sobre el pensamiento de cómo el Cádiz CF puede crecer. Ambos periodistas reconocieron y compartieron que el crecimiento está "en pleno rendimiento". Rafael Contreras comentó que "la expansión que estamos teniendo en la provincia está dentro de nuestros ejes estratégicos y nos está dando mucho. Estamos en la segunda mejor etapa deportiva con dos ascensos y cuatro años consecutivos en Primera División y en el mejor momento económico. Hay un modelo de crecimiento y estamos trabajando sobre ese modelo que afecta a muchos elementos. Todo lo que se está haciendo es para poder reflejarlo en el verde. El futuro del Cádiz está creando un nivel de riqueza importantísimo como el nivel de empleo, directo e indirecto, y con proyectos de futuro".

Sobre la campaña de abonados del Cádiz CF, Contreras expresó que "no tenemos una sensación de mejor o peor aceptación, porque no es una improvisación, es una hoja de ruta que el club está poniendo sobre la mesa y sobre la que está trabajando desde hace mucho tiempo. Desde 2019 se empezó a recoger la antigüedad en la base de datos. Esto es fruto de un camino que hay establecido para seguir con el crecimiento del club. Estamos sembrando ese camino con los jóvenes, que es uno de los pasos más importantes en esta campaña de abonados. El presidente siempre me insistió en tener un estadio lleno de cadistas y en nunca crecer sobre el socio".

Su opinión relativa al estadio. "Tenemos un ecosistema de 42.000 cadistas. El estadio actual tiene un modelo constructivo que no tiene más capacidad de crecimiento más allá de los 20.500 asientos actuales".

El fútbol base de la entidad, de la mano con la provincia. "Estamos creciendo en términos de infraestructuras, pero también en los equipos conveniados, estamos trabajando fuertemente en la metodología de la cantera. Estamos profesionalizando la cantera. Estamos cuidando mucho el hacer cadistas. Nos vamos a preocupar por sus estudios, por sus situaciones personales, vamos a trabajar con ellos de manera integral como personas que son".