Cifuentes: "No hay cosas raras y estamos comprometidos con el club"

El veterano portero Alberto Cifuentes ha pasado esta noche por la zona mixta del Ramón de Carranza, donde ha analizado lo sucedido en el césped y el punto obtenido ante el Sporting de Gijón. "Hemos estado bien y se ha llevado a cabo una buena presión arriba. Hemos apretado y salvo diez minutos en la primera parte, el resto ha sido nuestro", ha afirmado antes de lamentar el mal que persigue con las lesiones. "La racha ahora toca a los centrales pero se ha demostrado que queremos y que la gente está comprometida".

Cifuentes ha admitido que el vestuario ha estado hoy concienciado con lo que buscaba. "Estábamos seguros de hacer un partido bueno y de creer en poder ganar. Y a ver si es verdad es que esto es un punto de inflexión. La realidad es que no deberíamos sufrir pero estamos sufriendo", al tiempo que ha aclarado que "no hay cosas raras y estamos comprometidos con el club". "Este es el camino. Todo Carranza ha apoyado y vamos a intentar que todo se una y tengamos acierto. Ojalá en la jornada 25 recordemos esto como una anécdota".

El cancerbero ha repetido el mensaje de unidad a aquellos que piensen en algo distinto. "Hoy no se han visto errores y la gente está con nosotros porque no hay historias raras ni he visto ese runrún. Hemos demostrado que Carranza está unido", ha apostillado el veterano jugador.