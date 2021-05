Cifuentes continuará al frente del Cádiz B

La maquinaria del Cádiz CF se pone en marcha a todos los niveles y desde la dirección deportiva del club ya se trabaja en la planificación de la próxima temporada más allá del primer equipo. Se van tomando decisiones y una de ellas afecta al Cádiz B, equipo en el que seguirá como entrenador Alberto Cifuentes.

El filial ha vivido una campaña complicada por lo que ha significado competir con el Covid y los aplazamientos de partidos, y en la que se produjo el cese de Juanma Pavón para que Cifuentes tomara las riendas. El ex portero del Cádiz CF enderezó el rumbo a medias porque si bien es verdad que evitó la lucha por no bajar a Tercera División (con la reforma del fútbol español pasa a ser la quinta categoría nacional), no pudo meter la cabeza en la Primera RFEF (la tercera categoría) y tendrá que jugar en la Segunda RFEF, lo que ha sido la pérdida de una división para los yogurines.

Cifuentes tendrá el reto de formar a promesas antes del último salto al primer equipo y tratar de llevar al filial a la Primera RFEF para que vuelva a competir en la tercera categoría nacional que se ganó de la mano de Pavón.

El ratificado técnico ha estado este curso once partidos al frente del Cádiz B, con el saldo de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. Con Cifuentes al mando, el filial ganó 2-3 al Recreativo de Huelva, 2-0 al Algeciras, 2-0 al Córdoba y 1-2 al Sevilla Atlético. Firmó dos igualadas: Las Palmas Atlético, 0 - Cádiz B, 0, y Cádiz B, 2 - Recreativo de Huelva, 2. Las cinco derrotas fueron estas: Sanluqueño-Cádiz B (2-1), Cádiz B-Sevilla Atlético (1-4), Real Murcia-Cádiz B (2-1), Cádiz B-Real Murcia (0-1) y Córdoba-Cádiz B (2-1). Catorce puntos de 33 posibles.

Por cuestión de edad, final de ciclo y rendimiento, es de esperar que el Cádiz B realice una remodelación más importante que la de otros años para configurar su plantilla. Todo ello para dar ‘herramientas’ adecuadas al proyecto que arrancará desde el inicio Cifuentes, quien en una misma campaña pasó de portero del primer equipo a entrenador del filial.