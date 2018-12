Cifuentes: "Llegué al Cádiz con dudas y ahora no sé cuándo voy a acabar"

Alberto Cifuentes ha hablado hoy de su renovación y de las sensaciones que vive como profesional a las puertas de los 40 años. En la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal y en compañía del director deportivo, Óscar Arias, el portero ha empezado dando las gracias. "Agradezco al club la confianza depositada en mí. Ya sé que no voy a jugar en otro club que no sea este".

Cifuentes ha relatado sus sensaciones desde que fichó en 2015. "Llegué aquí al final de mi carrera y lo hice con dudas, pero ahora no veo cuándo voy a acabar. Me encuentro muy bien y me da alegría entrenar", añadiendo que "es el club en el que voy a estar más tiempo si no pasa nada raro". "El Cádiz me volvió a ilusionar cuando estaba en Polonia".

El cancerbero tiene el debe de no haber podido jugar en la Primera española. "Ojala pudiera alguna vez aunque si no lo he hecho antes ha sido por mis errores. No sé si me dará tiempo porque es obvio que cada vez me veo más cerca de la retirada".

Para acabar, ha tenido palabras cargadas de cariño y respeto hacia Álvaro Cervera: "No nos tenemos que aguantar mucho. El míster es sensato y buena persona. La relación con él es muy buena, de las mejores de mi carrera con un entrenador".

Por su parte, Óscar Arias ha apuntado sobre la renovación de Cifuentes que "ojalá el año que viene estemos de nuevo aquí; sería la mejor señal de que todo ha ido bien".