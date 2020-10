Cervera vería injusta una sanción contra él

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue preguntado el viernes 16 de octubre por el expediente disciplinario abierto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras sus declaraciones después del partido contra el Granada sobre el claro penalti no señalado sobre Alberto Perea y la negativa del árbitro a revisar la jugada en el monitor.

"Por lo que veo ahora están como muy expectantes con eso", indicó Cervera, que considera que "opinar sobre las jugadas que pasan en un partido es algo que no está mal".

Sobre la posibilidad de que le caiga una sanción, el técnico del conjunto amarillo argumentó que "vería como una injusticia que se tomara una decisión con una persona que no se ha equivocado". Y dijo algo más, siempre con el máximo respeto: "Me produce contrariedad que haya un colectivo que no habla, pero si no hablas tú no intentes que los demás no hablen".

"Mientras no se falte el respeto sería un atraso, sobre todo peligroso, que no se pueda expresar una opinión", añadió.

“Hay muchos mecanismos para que las equivocaciones se limiten al máximo", señaló responsable del banquillo cadista.

Y sobre la jugada de marras, la que originó la polémica, Cervera repitió sus razones y preguntó por qué no se usó la tecnología para ver la acción. "Lo que me molestó fue que no se fuese a ver la jugada. Parece que hay alguien que no forma parte del juego y no sé por qué".