Cervera dice que hay tres posiciones que mejorar y piropea a José Mari

Cervera tuvo una reflexión para los refuerzos que espera en el mercado de invierno el Cádiz CF, para lo que antes de entrar hay que dejar salir. "El jugador debe querer salir porque quiere jugar más. Luego hay una dirección deportiva que me pregunta y le digo lo que debe venir para mejorar. En las salidas hay muchos factores que no manejo ni quiero manejar. Jugadores con contratos y yo he sido jugador. No es misión convencer a nadie para que se quede o salga; es más misión de la dirección deportiva".

Tampoco quiso 'mojarse' en lo que necesita el equipo. "Si lo digo luego se malinterpreta todo. Salió lo del medio campo y ya se sabe. Todos se dan por aludidos y no es la realidad. Yo le he dicho a la dirección deportiva lo que hay que reforzar, pero permitidme que no lo diga. Hay tres posiciones que mejorar".

Precisamente al centro del campo del Cádiz CF, uno de los puestos en los que se ha señalado como necesario de ser reforzado, se refirió al hablar de José Mari. No es nuevo el concepto que tiene Álvaro Cervera sobre un futbolista como José Mari. La ausencia del roteño ha dado paso a pruebas con mejor o peor suerte en el doble pivote; la última fue situar contra el Betis a Fali.

"Se notó que el centro del campo era más sólido porque veníamos de dos derrotas", dijo el entrenador viendo otro color a la demarcación. "Garrido está bastante mejor de nivel y José Mari ya entrena, que es una gran noticia", añadiendo que "sí me planteo que Fali pueda jugar ahí". "Es una opción".

Regresando al estado físico del centrocampista José Mari, Cervera se desprendió en elogios hacia el futbolista gaditano. "José Mari está muy bien. Entrena, lo hace todo. Entrenando no te das cuenta que ha estado lesionado porque no arrastra la pierna ni evita choques. Si mañana está bien, estará en la convocatoria", lo que sería una de las grandes noticias porque al pivote se le esperaba para el primer o segundo encuentro del año próximo.

El técnico cadista explicaba que "físicamente le falta pero nos da nivel dentro del vestuario y jugando". "Necesitamos ese tipo de jugador y José Mari es un exponente de eso que pedimos. Es un diez en todo eso, en todas las facetas de las que está pendiente siempre un entrenador", se congratulaba Cervera al hablar de uno de sus espejos dentro del campo.