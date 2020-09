El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ya está de vuelta. El domingo 27 de septiembre regresó a la actividad en el partido frente al Sevilla (se había perdido las dos jornadas iniciales) y tras el pitido final ofreció su primera rueda oficial de la temporada. Si no surgen contratiempos, también podrá dirigir las sesiones del equipo amarillo en la Ciudad Deportiva de El Rosal tras varias semanas de obligada ausencia.

El técnico alabó el esfuerzo de su equipo frente a un rival de un potencial enorme, no ocultó errores que propiciaron la derrota pero también se quejó de no recibir un trato igualitario al no revisar el árbitro la acción que dio origen al segundo del Sevilla. El colegiado no señaló una clara falta sobre Choco Lozano y la jugada ni siquiera fue vista por Medié Jiménez por el monitor.

Pero dijo algo más el preparador cadista. Habló muy claro. Pidió a los responsables de la entidad cadista que hagan más fichajes y no escondió la realidad actual. "Creo que el club sabe las deficiencias que tenemos y me imagino que estará trabajando para solucionarlas", afirmó sin rodeos el entrenador.

Cervera puso un ejemplo muy claro sobre la realidad en la que vive el conjunto amarillo: "Estamos en la misma categoría que el Sevilla y se ve que hay una diferencia muy grande entre uno y otro".

Los jugadores se emplean con la máxima entrega, pero el técnico ve necesario algo más para poder transitar por Primera División. "Tenemos que paliarla (la diferencia a la que hizo alusión) con el esfuerzo, con la garra, con defender bien, pero también con otra aportación, y me imagino que el club está trabajando para eso".

A tenor de sus palabras, no sabe con certeza lo que está haciendo el club al valerse de su imaginación para suponer que la dirección deportiva estará buscando jugadores. ¿Sabe Cervera el trabajo que hace la dirección deportiva, bajo el mando de Óscar Arias? ¿Hay comunicación directa entre Cervera y Arias? No dio el número de refuerzos que son necesarios, pero sí hizo hincapié en que tienen que llegar futbolistas.

El responsable del banquillo cadista es consciente de que a la plantilla le urge el aterrizaje de refuerzos que eleven el nivel. De lo contrario, el sufrimiento del Cádiz CF en la máxima categoría puede ser extremo.

Los amarillos tropezaron con la dura realidad en casa el pasado domingo y, pese a plantar cara a todo un Sevilla, acabó sucumbiendo ante un adversario que atesora mucha mayor calidad. El Cádiz CF compitió con un ímprobo esfuerzo que a punto estuvo de valer un empate, aunque al final se impuso la clase y la pegada de los de Nervión.