La primera plantilla del Cádiz afronta este jueves el penúltimo entrenamiento de la semana con miras al encuentro de este sábado ante el Girona y lo hace con las mismas dudas con las que comenzó el martes, ya que la sesión de este miércoles no aclaró absolutamente nada en este sentido.

Los pupilos de Álvaro Cervera se ejercitaron sobre el césped del campo Ramón Blanco de la Ciudad Deportiva de El Rosal en horario matinal, como acostumbran, volviendo a trabajar al margen del grupo los defensas centrales Fali y Jean Pierre Rhyner, que arrastras problemas físicos y se quedaron en el gimnasio junto a los también lesionados, aunque de más larga duración, José Manuel Jurado, Edu Ramos y Carlos Akapo. El ex del Nástic ya dejó el pasado domingo su sitio en el equipo, al causar baja, al argentino Marcos Mauro.

Independientemente del potencial del adversario que visita la Tacita de Plata este fin de semana, algunos entrenos incluyen una especial carga de exigencia física que por ahora no puede asumir hombres que deben ir entrando poco a poco después de haber estado un tiempo fuera. En todo caso, si este jueves Fali y Rhyner no se integran con el resto del plantel, se antoja complicado que puedan formar parte de la convocatoria y mucho menos del once titular.

Esta circunstancia podría provocar que en la quinta jornada se convirtiera en novedad la presencia en la lista de Sergio Sánchez, central que el pasado curso se convirtió en una pieza muy importante pero que desde que arrancó la Liga no ha contado lo más mínimo para el técnico.