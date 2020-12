Cervera: "Estamos moralmente tocados"

A pesar de que está pendiente de las pruebas a sus jugadores, Álvaro Cervera se refirió al momento de su equipo y a lo que espera en el duelo contra el Valladolid. Todo ello con el deseo de encontrar de nuevo el camino adecuado en forma de resultados que devuelva al Cádiz CF la tranquilidad perdida.

"Los tres últimos resultados, para mí, no entraban dentro de la normalidad. El partido en Vigo, el mejor en ataque en mucho tiempo, pero es un partido equivocado. El de Getafe es la realidad, un equipo de Primera que está consolidado. Y el del otro día (Betis) me gustó pero perdimos por un error nuestro", agregando que "estamos moralmente tocados, no podemos decir que estamos tirando cohetes". "Hemos perdido tres partidos seguidos y seguramente nos han puesto en nuestro sitio. Pero siempre hay alguno que quiere soñar".

Como sucede en casi todas las ruedas de prensa, ha tenido que recordar lo que mejor le viene a su equipo. "Tengo detectado desde hace cuatro años qué pase podemos dar. Por eso este equipo tiene una forma de jugar característica. El fútbol te lleva a intentarlo. Lo digo siempre: hay jugadas que son buenas y salen malas y otras que son malas y salen bien. Hay cosas que no podemos hacer porque no son jugadores a ese estilo. No puedes ir al campo del Betis y estar 90 minutos sin que el Betis te tire y que lo haga una vez por deméritos tuyos. Esperemos que no vuelva a pasar".

"Lo último que le vi hacer al Valladolid fue la segunda parte en Sevilla; me parece un equipo excepcional"

Elogios hacia el adversario. "Lo último que le vi hacer al Valladolid fue la segunda parte en Sevilla. Me parece un equipo excepcional. Lograron empatar a uno y me pareció un equipo extraordinario. Orellana, Rubén Alcaraz, los dos delanteros... Hay equipos que por los jugadores y su presencia en Primera al final van a salir de ahí. Por lo que sea ahora no funcionan pero saldrán de ahí. Cuando se ponen a jugar son jugadores muy peligrosos", exponía sobre los pucelanos antes de puntualizar que "me pongo en el lugar de que el Valladolid va a hacer lo que hizo en Sevilla, quitarle el balón al rival y meterlo en su campo". "Con la pelota en los pies no les hace falta llegar muy rápido. Voy a preparar un equipo que va a intentar quitarle la pelota. Es un rival sólido y con la pelota sabe lo que tiene que hacer".

Cervera regresó a los suyos para mantener su discurso. "Cuando el partido es largo nos referimos a que pasan los minutos y no se modifica el marcador. Hemos sido perdedores cuando el partido se hace corto a favor del contrario. Ahí nos cuesta más. Al cadista, al que le gusta al Cádiz, habrá visto la realidad. Muy cerrado contra el Barcelona y es capaz de ganar y más abierto en Vigo y acaba goleado", añadiendo que "contra el Betis se vio un Cádiz típico, con opciones y números para ganar pero no lo hizo por lo que hemos dicho". "La dinámica es hacer siempre lo que sabemos hacer".

A efectos clasificatorios, ha realizado la siguiente valoración. "Tenemos 18 puntos y si tenemos la mala suerte de meternos abajo vendrá el nerviosismo y se dirán muchas cosas. Estamos en una zona tranquila y se habla de tres derrotas. Imagino que será algo que puede ocurrir. Habrá gente que piense que tenemos que jugar la Europa League y la Champions. Se dirán muchas cosas si perdemos"

Advierte que no existe pesimismo después de tres derrotas seguidas. "No somos pesimistas con 18 puntos cuando todavía no ha terminado la primera vuelta. Pesimismo es por las tres derrotas, sobre todo por cómo ha sucedido. Como contra el Barcelona se atrinchera perfectamente y le gana, y va a Vigo pensando que le puede ganar porque ha ganado al Barcelona y le meten cuatro en la primera parte. Luego el del Getafe es el que más me duele a mí, porque no te ganó por jugar mejor. Te ganó por experiencia. El del Betis no lo cuento porque el Cádiz jugó como debe jugar en Primera División".

Para acabar, tampoco se abona al mensaje confuso por el hecho de medirse a un rival que, en teoría, también pelea por la permanencia. "El Valladolid es un gran equipo que lleva varios años en Primera y tiene jugadores de nivel de Primera División. Parece que Valladolid, Levante, Osasuna... son fáciles. Y no. Son equipos asentados en Primera. No va a ser tan fácil como parece".