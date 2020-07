Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, compareció en rueda de prensa en Montilivi, donde destacó que "es un partido de un equipo que se está jugando mucho contra otro que no se juega nada y que juega más relajado de lo normal". "No estaba pasando nada y el primer gol se lo regalamos".

El técnico cadista continuó su análisis en los siguientes términos: "Después llegaron dos penaltis, uno para cada equipo. Ha ganado el que menos errores ha cometido, ya que nosotros hemos cometido el del primer gol y ningún equipo ha sido superior a otro".

No tuvo reparos en habla de la realidad de su alineación. "Hemos dado premios a jugadores que han participado menos y lo vamos a hacer. A mí me gusta que los rivales me ganen y no que aprovechen mis errores. Hemos regalado el primer gol y luego el penalti es de los que se pitan ahora". Momento que aprovechó para piropear a todos sus pupilos. "Han estado sensacionales. El equipo ha competido bien ante un gran rival y con el objetivo cumplido. No me puedo callar que hemos regalado y no podemos hacerlo más".

Para finalizar, miró a la jornada final con el deseo de obtener el punto que dé el primer puesto. "El objetivo ya lo conseguimos, pero no me gustaría acabar perdiendo partidos y menos por cosas que no hemos hecho durante todo el año. De todos los partidos saco conclusiones y yo buscaré la forma de que no perdamos partidos por una mano".