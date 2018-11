Centro de la defensa, centro de atención

El defensa, de hecho, marcó el 1-2, al cabecear un saque de esquina botado por Ager Aketxe, y su gran encuentro no ha pasado desapercibido, no en vano ha sido nominado entre los cinco mejores jugadores de la 14ª jornada, junto a Enric Gallego (Extremadura), Adrián González (Málaga), Lago Junior (Mallorca) y Esteban Burgos (Alcorcón) , como finalista en la votación cuyo resultado se conocerá este jueves.

Marcos Mauro es uno de esos futbolistas a los que gusta hablar en el campo pero no con palabras sino con hechos. Su rendimiento desde que llegó al Cádiz la pasada temporada ha sido más que correcto. Sobrio, como gusta a Álvaro Cervera, sin complicarse jamás la vida, como también quiere el entrenador, se ha ganado un puesto en el once titular pese a la competencia , y el anterior fin de semana vio especialmente recompensado su buen trabajo al convertirse en protagonista principal de la victoria amarilla en el Nuevo Arcángel de Córdoba.

Uno de los integrantes del plantel que aguarda para su renovación

Tras hacerse oficial esta misma semana la ampliación del contrato de Álex Fernández hasta 2022, el propio director deportivo del Cádiz, Óscar Arias, reconoció que le aguarda tarea antes del mercado de invierno. En este sentido cabe recordar que Marcos Mauro es, como en el caso de Rober Correa, Alberto Cifuentes o Servando, uno de los integrantes del plantel que aguarda una llamada del club para negociar su posible renovación. El argentino acaba contrato el próximo 30 de junio y su buen hacer invita a pensar que no debería tener excesivos problemas para seguir en la Tacita de Plata.

Invitado a la tertulia de esta semana en Radio Cádiz, el defensa central admite que está “muy a gusto acá con mi pareja, me gusta el centro, tiene mucha cultura propia e intento empaparme con gente conocida de la historia de la ciudad. Por ahora me veo contento, es un club que me quiere y estoy tranquilo. Mi agente tuvo conversaciones con Cordero, pero tampoco sé mucho más. No me gusta inmiscuirme mucho”. Sobre su actual momento, asegura que “me estoy encontrando bien, más cerca de mi nivel, que se asemeja al de la pasada campaña”.