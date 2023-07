Carmelo recuerda sus años felices en el Cádiz CF

Carmelo Navarro es uno de los futbolistas más icónicos de la larga historia del Cádiz CF. El exfutbolista portuense, con un apodo -Beckenbauer de la Bahía- conocido por la gran mayoría de aficionados al fútbol, hizo de Cádiz su casa, y aún a día de hoy continúa afincado en la provincia gaditana, a la que llegó con tan sólo dos años, considerándose desde entonces un gaditano más.

Carmelo es el jugador de la historia del club con más partidos en Primera División, nada menos que 223. Los sumó durante seis temporadas entre 1987 y 1993, en la época más gloriosa del Cádiz CF. Después jugó una campaña más en Segunda.

Quien fuera defensa central del primer equipo amarillo atendió en una entrevista a los medios oficiales del club, donde reconoció que su generación de jugadores hizo lo que pudo. "Hemos intentado ayudar a que el Cádiz CF se quedara cuantos más años en Primera División, porque ya no solamente era lo que era el Cádiz CF como entidad y Cádiz como capital, sino como provincia".

En este sentido, catalogó aquella época como "muy bonita" y que, además, fue "para enmarcar, con los medios que tenía aquel entonces el Cádiz CF...". "Estoy muy orgulloso de haber contribuido al mantenimiento del Cádiz CF tantos años en Primera, lo que teníamos en mente era mantener al Cádiz CF en Primera División, que era nuestra ilusión y nuestra meta", explicó.

Asimismo, mostró su satisfacción porque "jugar en el Cádiz CF y haber disfrutado de estar en mi casa era una ilusión". "Cádiz es como si fuera mi casa, y el que no ha venido a Cádiz no sabe lo que es la vida realmente, es otra manera de ver la vida, de actuar, la gente es muy abierta, agradable y acoge a todo el mundo. En el equipo, cuando venía alguien de fuera, inmediatamente se sentía como si hubiera estado toda la vida con nosotros. Para nosotros era una alegría y, para mí, fue una felicidad muy grande, primero, por volver a mi casa, y segundo por encontrarme con compañeros con los que habíamos jugado en infantiles y juveniles, cuando el Cádiz CF era nuestra guía".

En relación a su larga trayectoria como futbolista, Carmelo también reconoció que disfrutó siempre en el terreno de juego. "He podido hacer hasta donde he llegado, porque tuve la suerte de que me respetaran las lesiones, de tener entrenadores que confiaron en mí y yo nada más que me dejé llevar. Para mí ha sido muy fácil la época del Cádiz CF, tuve la suerte de jugar. Lo único que me quedó es no haber ascendido y dejar al Cádiz CF en Primera División. Si me tocara vivir otra vez en el mundo del fútbol volvería a vivir todo lo que he vivido. Para mí era una delicia venir a entrenar, habrá gente que haya disfrutado igual que yo, pero más no. No cambiaría nada".