El Almería quiere llevarse a Ledesma: la posición del portero y la respuesta del Cádiz CF, que da un paso más

Tarde o temprano iba saltar la liebre. Era bastante complicado que Jeremías Conan Ledesma no fuese tentado con una propuesta para marcharse a otro equipo y el Cádiz CF no recibiese una oferta por uno de los mejores porteros de la Liga.

Y ese día ha llegado. El Almería ha trasladado una oferta a la entidad cadista para fichar al cancerbero argentino, aseguran a este periódico fuentes del club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla.

En el Cádiz CF impera la filosofía de vender jugadores para tener la oportunidad de crecer en la doble veritente deportiva y económica, pero siempre bajo la premisa de que la oferta tiene que ser muy buena. Es decir, el club no está dispuesto a regalar futbolistas, y mucho menos a uno de sus baluartes. Ese es el mensaje que trasladan desde el conjunto amarillo, que afronta su cuarta temporada seguida en Primera División.

El contrato de Ledesma incluye una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Si el futbolista pone ese dinero sobre la mesa, no hay discusión posible. Pero la realidad es otra. La oferta que el Cádiz CF ha recibido del Almería está por debajo de la mitad de esa cifra, por lo que la considera del todo insuficiente.

El problema no es sólo la oferta a la baja del club mediterráneo, que la entidad cadista considera irrisoria, sino que además el propio Ledesma ha pedido a la entidad cadista que le abra la puerta de salida.

La respuesta del Cádiz CF al portero es que tiene contrato en vigor que tiene que cumplir. Es decir, que no le va a dejar marchar así por así. La situación se ha vuelto tensa. El vínculo del guardameta con los amarillos dura hasta el 30 de junio de 2025. El club no sólo no acepta su salida a un precio que estima que está muy por debajo de su valor sino que además le ha ofrecido la renovación.

Ledesma no acepta la propuesta de extensión de su contrato y quiere enrolarse en el Almería, un teórico rival directo del Cádiz CF en la lucha por la permanencia. El cuadro rojiblanco dispone de bastante dinero tras haber vendido a El Bilal al Atalanta por 31 millones de euros.

Pese a los cuantiosos ingresos, el Almería hace una oferta por el portero que no satisface al club gaditano, firme en no dejar salir a Ledesma si no es por una cantidad acorde a su valor. Es uno de los mejores porteros de la Liga.

Con la oferta del Almería, se inicia un culebrón de verano en torno a Ledesma. Si el club rojiblanco se lo quiere llevar, tendrá que subir su oferta para que el Cádiz CF acabe dando el visto bueno a la operación. Es una cosa de tres y una de esas tres partes, el Cádiz CF, defiende su postura no sólo por una cuestión económica sino por una posición de dignidad.