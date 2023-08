Carlos Coello visitó el templo del cadismo

El luchador gaditano de Muay Thai, Carlos Coello, tiene un ritual fuera de su rectángulo de combate. Siempre que viene a la capital gaditana a reencontrarse con los suyos, visita al club de su vida, al Cádiz CF.

Coello trató diferentes temas de actualidad en el plano profesional con el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, quien entregó en la Sala Carranza del feudo cadista, la camiseta de la segunda equipación del plantel gaditano. "Ojalá poder volver a ganar un título aquí en casa. Tengo el compromiso del presidente para ello. También hemos hablado de mi vida en Tailandia, tenía muchas dudas en cuanto a la alimentación y forma de vida. Me ha transmitido todo su apoyo, como siempre, de parte del Cádiz CF".

Además, junto con Pepe Mata, adjunto a la presidencia del club, conoció de primera mano todas las innovaciones y cambios que el Estadio Nuevo Mirandilla recoge en su interior en su objetivo por seguir creciendo a nivel de infraestructura y deportivo.

Como un jugador más del primer equipo, desde el nuevo vestuario local, el luchador de Muay Thai atendió a los medios del club. "Se nota que el club lleva varios años en Primera División. Las instalaciones están creciendo de manera increíble. Muy sorprendido con todos los cambios desde la última vez que estuve aquí".

En cuanto a su estado de forma y objetivos deportivos en el presente, el gaditano explicó que "después de la lesión que tuve, me centré en volver a competir y sentirme lo mejor que pudiese. Una vez superada, cada vez me siento mejor. Este año ya he podido competir tres veces. Tengo ganas de retomar los proyectos en Cádiz, aunque viva en Tailandia, siempre tengo al Cádiz CF y a mi ciudad en mente. Quiero volver a competir en Cádiz a final de año. Tenemos reuniones importantes en los próximos días".

El Cádiz CF por bandera. "Todo el mundo lo conoce. Tengo un ritual y es que todo el que entre en la habitación de los boxeadores nuevos tienen que besar la bandera sino oficialmente no pueden ser luchadores del gimnasio. Cuando los horarios coinciden, algunos luchadores ven los partidos conmigo".

Carlos Coello manifestó su deseo de ver a su equipo en lo más alto. "El Cádiz CF merece estar en Primera División. Tendrá mi apoyo esté donde esté. Quién sabe si el día de mañana, si seguimos creciendo, podemos lograr cosas importantes".