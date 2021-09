Cala se enfrenta a un pasado complicado llamado Diakhaby

Juan Cala, jugador del Cádiz CF, y Mouctar Diakhaby, del Valencia, se vuelven a encontrar en el campeonato de Liga en el encuentro que sus respectivos equipos disputarán este sábado en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza), seis meses después de la polémica que mantuvieron por un supuesto insulto racista del jugador del club gaditano al del equipo de Mestalla.

El incidente, sobreseído semanas después, se produjo en torno a la media hora de partido del encuentro que ambos equipos jugaron el 4 de abril de este año cuando el marcador registraba un provisional empate a uno en un choque que el Cádiz CF ganó finalmente por 2-1.

En un momento dado Diakhaby denunció que Cala le había llamado "negro de mierda", aunque ninguna cámara televisiva pudo registrar con precisión esta circunstancia. Los jugadores del Valencia decidieron abandonar el terreno de juego en señal de protesta por lo acontecido.

El encuentro permaneció interrumpido durante casi 25 minutos, hasta que los jugadores del Valencia volvieron al terreno de juego, aunque lo hicieron sin la presencia de Diakhaby, que fue sustituido,

Posteriormente, tras el descanso, el que no compareció fue Cala, el acusado de los insultos por parte de Diakhaby, quien insistió después del encuentro en el insulto recibido.

El árbitro del partido, David Medié Jiménez, redactó en el acta que en el minuto 29 de juego interrumpió el partido "debido a una confrontación entre jugadores de ambos equipos". "El jugador Nº 12 del Valencia CF Mouctar Diakhaby, una vez amonestado por discutir con un contrario, me dice textualmente: "Me ha llamado negro de mierda" en referencia al jugador Nº 16 del Cádiz CF, Juan Torres Ruiz", prosiguió. "Este hecho no fue percibido por ningún integrante del equipo arbitral. Transcurridos unos instantes, el Valencia CF decide abandonar el terreno de juego. Por este motivo el partido es temporalmente suspendido. Ambos equipos se introducen en sus respectivos vestuarios", continuó en su redacción el colegiado de la contienda.

"Después de unos minutos de suspensión, el delegado del Valencia CF, David Rangel Pastor, en presencia del delegado del Cádiz CF, Antonio Navarrete Reyes, nos comunica que deciden realizar la sustitución del jugador Nº12 Mouctar Diakhaby y continuar con el partido", 24 minutos después de su suspensión, añade el acta.

Posteriormente, hubo controversias, con diferentes opiniones al respecto, y el Comité de Competición archivó el caso en el mes de junio al considerar que los hechos no estaban acreditados. Nunca existió prueba de la grave acusación del valencianista al cadista, quien se defendió de los hechos tras pasar semanas muy complicadas por todo lo que se generó alrededor de este asunto.