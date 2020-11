El Cádiz CF, el único equipo sin penaltis a favor y en contra

Uno de los elementos del juego que más interés despiertan en el fútbol son los penaltis. En las nueve jornadas disputadas hasta el parón de la Liga (hay algunos partidos pendientes en algunos capítulos) se han decretado 40 penas máximas en un total de 83 duelos, un promedio de casi 0,5 por encuentro. ¿Se ha visto afectado el Cádiz CF por algún penalti?

El Cádiz CF se ha visto afectado precisamente por lo contrario, en su caso por la no señalización de uno de los máximos castigos más claro se que se han producido en la historia reciente del fútbol. El colegiado Javier Alberola Rojas se tragó un penalti indiscutible sobre Alberto Perea en la recta final del partido contra el Granada, cuando el albaceteño fue arrollado dentro del área por Foulquier.

La acción del defensa del conjunto nazarí no ofrecía ninguna duda. El penalti era más claro que el conjunto de los 40 que sí se han pitado, pero el árbitro ni siquiera se dignó a revisar la jugada en el monitor. El vídeo arbitraje no sirvió para nada y no hubo voluntad de repasar la jugada para detectar y corregir un error mayúsculo. Un escándalo. Si Alberola Rojas no hubiese perjudicado a los amarillos, el conjunto de Álvaro Cervera podría llevar ahora un mínimo de 16 puntos en lugar de los que suma.

El caso es que el Cádiz CF es el único equipo de la Liga que tiene a cero los dos casilleros, el de los penaltis a favor y el de los penaltis en contra. Junto con el Huesca (otro recién ascendido), es la única escuadra que aún no ha lanzado desde los once metros, aunque el cuadro aragonés ha sufrido tres penas máximas por infracciones cometidas en el interior su área.

La Real Sociedad, líder del torneo de la regularidad y próximo rival de los gaditanos, es con diferencia es equipo que más veces ha colocado el balón en el círculo de cal del área contraria. Hasta en seis ocasiones. Le siguen el Valencia y el Real Valladolid con cuatro. Tres acreditan el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Villarreal.

El Cádiz CF figura entre los cuatro equipos que aún no cuenta con un penalti en contra. Le acompañan el Atlético de Madrid, el Levante y el Sevilla. Los equipos que acumulan más castigos en contra desde los once metros son el Osasuna y el Betis, con cuatro cada uno.

La lista de penaltis a favor y en contra en nueve jornadas es la siguiente:

A favor

6: Real Sociedad

4: Valencia y Valladolid

3: Atlético de Madrid, Barcelona y Villarreal

2: Granada, Levante, Betis, Real Madrid y Eibar

1: Athletic, Osasuna, Alavés, Elche, Getafe, Celta y Sevilla

0: Cádiz CF y Huesca

En contra

4: Osasuna, Betis y Valladolid

3: Elche, Getafe, Granada, Celta, Real Madrid y Huesca

2: Athletic, Barcelona y Real Sociedad

1: Alavés, Eibar, Valencia y Villarreal

0: Atlético de Madrid, Cádiz CF, Levante y Sevilla