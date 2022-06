El Cádiz CF se plantea subir el límite salarial

El Cádiz CF sigue buscando la fórmula que le permita, desde el punto de vista económico, disponer de una estructura cada vez más sólida y fiable. El límite salarial es el cinturón que atrapa a los clubes cuando llega este momento del año. Los preparativos de la próxima temporada obligan a tener la calculadora permanentemente al lado. Manuel Vizcaíno, dentro de esa espiral de buscar puertas por las que la entidad sigue acercándose a cotas mayores, estudia la situación para ver qué tecla le puede permitir hacer un proyecto, a priori, más poderoso.

Hay un aspecto que el máximo dirigente del Cádiz CF tiene tan claro como asumido, y afecta a las posibilidades reales cuando se acude, como ahora es el caso, al mercado de fichajes. "Tenemos que intentar subir el límite salarial", ha indicado el presidente en Canal Sur. Ahora es el momento de ver qué línea de actuación es la más adecuada para alcanzar un fin que se considera clave.

Vizcaíno no detiene su mente mientras evalúa opciones. "Estamos pensando de qué manera", agregando como posibilidades "una ampliación de capital -recogida hace semanas por Diario de Cádiz- vendiendo jugadores... Queremos dar ese salto al escalón superior". No hay dudas de que el dirigente sevillano sabe que tiene que elegir ese camino, pero sabiendo que esto es fútbol. "No te garantiza nada, pero al menos no estar en el cara o cruz de este año. Vamos a intentar salvarnos con más holgura y que en los próximos tres o cinco años dar ese paso", explicaba sabiendo que es la vía para intentar que el Cádiz CF no sea de manera permanente un equipo sufridor a límites insospechados.

Todavía es pronto y no se conoce a ciencia cierta cómo va a desenvolverse el mercado de incorporaciones en cuanto al arrojo de los equipos de Primera División. El tema pasa por las posibilidades reales de la entidad gaditana en cuanto a estar en la carrera por fichajes cuyo coste parece imposible, al igual que el salario que corresponde a una apuesta de ese calibre. "Ahora mismo hay un equilibrio y no se puede partir. Las incorporaciones deben hacernos crecer. Hay veces que se me va la lengua, como cuando hablé de un delantero top. Será un buen delantero, equilibrado con lo que tenemos y vamos a cruzar los dedos para mantener lo bueno y que lo que venga lo mejore".

Y dentro de ese pormenorizado estudio de los números de la tesorería, el presidente del Cádiz CF exterioriza sus impresiones. "Se puede afrontar un fichaje de un jugador por el que pagar un traspaso alto y que tenga un salario alto, pero hay que ver si se debe afrontar. Hay que pensar en esta temporada y en las próximas. No se puede hipotecar a la entidad", advierte como mensaje para no volver a lo que, desgraciadamente, ha afectado al club durante muchos años.

En su intervención, destacaba que detrás de los logros hay mucho esfuerzo y dedicación. "Todo es fruto del trabajo, no creo en la casualidad o en la suerte. Nosotros trabajamos todo lo que podemos porque somos profesionales, le ponemos cariño. Lo más importante es estar a la altura de la afición. Quiero que la gente esté orgullosa de su equipo y que el equipo se consolide en Primera", recalcaba el máximo dirigente.

Cabe recordar que LaLiga sacó a relucir en marzo los números de los costes salariales de los conjuntos de Primera y Segunda División A, lo que puso de relieve las cifras en las que se movía el Cádiz CF. Esos datos son la principal prueba de fortaleza de cada entidad para llevar a cabo su política de refuerzos en las respectivas plantillas.

El Cádiz CF cerró en el pasado mercado invernal la llegada de cinco caras nuevas, lo que se dio la mano con el cambio de entrenador para que Sergio González asumiera el proyecto tras la salida de Álvaro Cervera. Los datos de LaLiga mostraban que la entidad que preside Manuel Vizcaíno vio aumentado en unos dos millones de euros su capacidad salarial, ya que en verano rondaba los 45 y en enero se elevó hasta los 47.

Pero existía un dato que volvía a llamar poderosamente la atención. Y es que el Cádiz CF tenía entonces el cuarto límite salarial más bajo de los 20 equipos de Primera, pues sólo estaban por debajo Levante (33,8), Alavés (42,3) y Elche (44,7), al margen de la atípica situación del Barça, que llamaba poderosamente la atención con unas cifras negativas para llevarse las manos a la cabeza.