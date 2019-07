El Cádiz CF, obligado a pagar el salario que le corresponde a Cordero

El Cádiz CF se resistía a cumplir la sentencia que declaraba nulo el despido de Juan Carlos Cordero y obligaba a la entidad a la readmisión del ex director deportivo, pero una nueva resolución judicial obliga al club a cumplir dicha sentencia. Un nuevo revés judicial para el Cádiz CF en el litigio que mantiene con Cordero, que se anota una nueva victoria en un proceso que va para largo.

“A la vista de relación de hechos probados que son admitidos por ambas partes y de la obligación empresarial de abonar aquella retribución respetando el resto de condiciones laborales, procede requerir al empresario –en alusión al club- para que proceda al abono de dichas cantidades en el importe mensual declarado en sentencia”. Así lo indica en un auto con fecha del 9 de julio el juez titular de Juzgado de lo Social Número 3 de Cádiz, Francisco de Borja Derqui-Togores.

Cordero, defendido por el abogado Emilio Álvarez Tirado, había vuelto a llevar al Cádiz CF ante los tribunales al no cumplir el club con una sentencia que ahora queda reafirmada con la última resolución, por lo que la entidad cadista no tiene otra salida que abonar al ex directivo deportivo su salario como un empleado más. Esa sentencia declaraba la nulidad del despido y la consiguiente readmisión de Cordero, que debe percibir su sueldo como empleado del club.

El Cádiz tiene posibilidad de recurrir el auto como ya elevó recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la sentencia inicial. Mientras el alto tribunal resuelve, el club está obligado a ingresar la nómina en la cuenta de Cordero, algo que no había hecho tras la sentencia dictada por el juez a finales del pasado mes de abril. Si a partir de ahora el club mantiene su incumplimiento, se podría llegar incluso a un escenario de embargo de las cuentas del Cádiz CF para proceder al pago de la cantidad que Cordero tiene derecho a percibir.

El despido de Cordero, una decisión adoptada por el presidente, Manuel Vizcaíno, le a costar muy caro al club, que debe abonar a Cordero 20.000 euros brutos mensuales aunque no asigne un cometido laboral al ex director deportivo. Vizcaíno dijo en su día que Cordero nunca volverá a trabajar en el Cádiz CF, pero ahora el club se ve obligado a pagarle una elevada cantidad económica cada mes.

El nuevo auto judicial señala que “se acuerda mantener el deber del empresario Cádiz Club de Fútbol de readmitir a Juan Carlos Cordero con abono de las retribuciones declaradas en sentencia durante la tramitación del recurso de suplicación, debiéndose tener aquella por requerida mediante este auto y abonar tales cantidades incluso en el supuesto en el que no desee recibir servicios de Juan Carlos”.

Esta resolución es fruto de la solicitud por parte de Cordero de la ejecución de la sentencia dictada a finales de abril después de que el club le comunicara que no era posible dado que el puesto de director deportivo ya estaba ocupado por otra persona (Óscar Arias relevó a Cordero en septiembre de 2018). Esa fue la postura que mantuvo la entidad cadista en la vista celebrada el pasado día 5, pero el juez se reafirma y mantiene la obligación del club.