"Ser del Cádiz CF es una bendita locura"

Un poco de euforia no viene mal después de un éxito mayúsculo. Es es el momento de disfrutar. Uno más. No todos los días vence el Cádiz CF al Barcelona. Hacía casi 30 años que no lo conseguía (aquel inolvidable 4-0) y el sábado 5 de diciembre logró la tercera victoria de su historia contra el conjunto azulgrana.

Los jugadores de Álvaro Cervera completaron un trabajo sobresaliente y obtuvieron la mayor recompensa. Después llegó el momento de la celebración. Una explosión de alegría. No era para menos después de una noche histórica.

No fueron pocos los futbolistas del Cádiz CF que se expresaron a través de las redes sociales para manifestar su alegría por el triunfo.

Álvaro Negredo, autor del segundo gol, explicó que el famoso lema que reina en el universo cadista va mucho más allá de las palabras. "La lucha no se negocia no es sólo una frase, es como vivimos cada partido en este equipo!", afirmó el delantero desde su cuenta de twitter, además de recalcar la importancia de los tres puntos.

La lucha no se negocia no es sólo una frase, es como vivimos cada partido en este equipo! #+3 #LLNSN #AN1+8 💛💙⚽️💪🏼 @Cadiz_CF pic.twitter.com/PdD7ZoJCJu — Álvaro Negredo 9️⃣ (@AlvaroNegredo9) December 5, 2020

Álvaro Giménez abrió el marcador en el minuto 9 con un gol de killer, bien situado dentro del área como delantero que es El ilicitano expresó su felicidad tras un partido que quedará para el recuerdo. "Inolvidable noche en el Carranza", dijo en su twitter.

Álex Fernández lució el brazalete de capitán en un día histórico para el Cádiz CF. El mediocentro no pudo ser más explícito a través de su twitter con un mensaje cargado de felicidad, de cadismo y con dedicatoria general: "Por todos nosotros, por nuestra gente, nuestra ciudad, ser del Cádiz es una bendita locura!!".

Marcos Mauro se tuvo que marchar lesionado a la media hora. Fue un palo para él, aunque después del partido se pronunció en su twitter con una reflexión sobre el momento actual del equipo amarillo: “Disfrutemos los momentos dulces de este camino largo”.

José Mari cumple 33 años el domingo 6 de diciembre y tuvo el mejor regalo posible. No pudo participar en el encuentro al estar lesionado pero no perdió detalle y después del triunfo felicitó a sus compañeros y contó cuál es el secreto: "Chavales sois muy grandes!!! El secreto, creer! Sois los mejores", apuntó el roteño en su twitter.

Salvi tampoco pudo estar sobre el césped por unas molestias aunque después mostró su alegría por la victoria también desde su twitter: "La banda y su lema por bandera LLNSN".