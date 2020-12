Negredo: "Necesitábamos una victoria así"

Álvaro Negredo estaba muy satisfecho cuando atendió a Movistar LaLiga a pie de campo poco después de una sonada victoria sobre el FC Barcelona. Cayó el Real Madrid en Valdebebas y ha caído el equipo azulgrana en el Ramón de Carranza. Una locura para el cadismo que todo un veterano como el atacante sabe lo que significa.

El ariete empezó por explicar la jugada del segundo tanto. “Fue una acción en la que en otros momento hubiéramos estado replegados. He presionado, luego he ido al portero y me ha rebotado con la fortuna de que el balón ha ido para dentro porque otras veces sale fuera”, recordaba antes de agregar que “necesitábamos una victoria así en casa porque fuera todo está marchando mucho mejor”. “Se sabía que podíamos perder pero al final ese primer triunfo ha llegado cuando menos lo esperábamos”.

Negredo dejaba claro que no sólo se quedaba con los éxitos cosechados ante el Real Madrid y el Barça. “Hemos cosas bien y buenos partidos contra estos equipos y contra otros porque siempre tenemos las ideas claras y el trabajo que indica el míster no deja lugar a la duda. Aquí trabajamos todos y peleamos todos. No somos de tener el balón y sabemos a qué jugar. Todos estamos mentalizados en eso porque el que no lo vea así se equivoca. Cuando llegué en verano vine con esa idea clara”.

El delantero cadista realizaba finalmente una valoración de la dinámica del equipo a esta altura de campaña. “Llevamos una temporada muy buena a nivel defensivo porque en este encuentro un equipo como el Barcelona te exige mucho a nivel defensivo, mucho más que otros. Esto es fruto del trabajo de todo el equipo. No hay que quitarle méritos al Cádiz del triunfo sobre el Barça. Si lo colectivo funciona, lo individual también marcha bien”, recalcaba Negredo.