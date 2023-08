El Cádiz CF asigna dorsal a Youba Diarra: la situación del centrocampista

El Cádiz CF ha realizado un movimiento en las últimas horas en LaLiga mientras anda atareado en el remate de la plantilla.

En la web del órgano rector del fútbol profesional aparece con dorsal un jugador que no lo tuvo en las dos jornadas iniciales del campeonato. Se trata de Youda Diarra. El centrocampista de corte defensivo formaba parte del grupo desde el comienzo oficial de la temporada 2023-24 pero sin número asignado, con lo que cual no podía participar en los partidos. De hecho, no entró en la convocatoria para los duelos ante el Deportivo Alavés y el Barcelona.

Sin embargo, ahora si tiene dorsal, en concreto el 19. ¿Qué supone esa novedad? Una vez formalizado ese trámite, en teoría ya puede jugar. Si no se producen más cambios en las próximas horas, es uno más de cara al encuentro frente al Almería que se disputa el sábado 26 de agosto en el estadio Nuevo Mirandilla.

Otra cuestión es que el técnico cuente con sus servicios. El medio llegó en el mercado de invierno de la pasada campaña 2022-23 como un fichaje (procedente del Salzburgo) pero tuvo escaso protagonismo. No estuvo entre las preferencias de Sergio González y no parece que lo va a estar en el nuevo curso.

Diarra está inscrito pero lo normal es que acabe saliendo del Cádiz CF antes de que cierre el mercado el próximo 1 de septiembre. Tiene contrato con los amarillos hasta el 30 de junio de 2027 y la lógica apunta a una cesión para que busque en otro equipo los minutos que no tendrá si se queda. La idea del club es incorporar a otro pivote defensivo si el mercado la ofrece esa posibilidad.