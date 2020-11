El Cádiz CF alcanza el mayor límite salarial de su historia

El Cádiz CF compite en Primera División con un recorrido inicial que invita a la esperanza. El objetivo no puede ser otro que la permanencia y en sólo nueve jornadas ocupa la sexta posición y suma 14 puntos que le colocan en una situación óptima para pelear por la salvación.

El conjunto amarillo se adapta a la categoría con su estilo de juego inconfundible, basado en un sólido sistema defensivo que funciona salvo en contadas ocasiones, como en la visita al Atlético de Madrid.

El Cádiz CF ya está inmerso en una temporada 2020/21 que empieza con energía pese a contar con una de las partidas económicas más bajas de LaLiga Santander. Pero la 'pasta' no lo es todo en la vida. Cuando el balón rueda en cada partido juegan once contra once y no siempre gana el equipo de mayor potencial dinerario.

El límite salarial para las plantillas del conjunto amarillo (va incluida también la del filial, que milita en Segunda División B) ha aumentado de manera considerable tras el esperado aterrizaje en la élite de la entidad cadista. Nunca había tenido tanto dinero como ahora en toda su historia.

El club llegó a manejar un tope de 9,7 millones de euros la pasada campaña en LaLiga SmartBank. Estaba en la zona media, pero no le impidió dar el salto a Primera después de residir todo el curso en la zona de ascenso directo.

Ingresar en la élite supone la multiplicación de ingresos pese a la crisis desatada por la pandemia de coronavirus. El Cádiz CF cuadruplica su límite salarial con su irrupción en la categoría más alta. De los cerca de 10 millones que disponía el pasado ejercicio pasa a tener algo más de los 41 millones que ha establecido LaLiga, el órgano rector del fútbol profesional español. No ha empleado todo el dinero en el mercado de verano. Le queda algo para la ventana invernal.

Pese al notable incremento de la cantidad que tiene el club para confeccionar el plantel, es una de las partidas más escasas de Primera, aunque no es la más baja y eso que el Cádiz CF es el club que llevaba más tiempo sin pertenecer a la élite: 15 años.

Conjuntos como el Huesca y el Elche (los otros dos recién ascendidos) andan por debajo de los 40 millones de euros en el límite salarial y algún que otro club más puede estar también por debajo de la entidad con sede en el estadio Carranza.