El Cádiz CF alcanza Estados Unidos

El cadismo no tiene límites a pesar de lo que está sucediendo en el club esta pretemporada. El cadismo es ese amigo que nunca deja solo ni abandona un sentimiento. El cadismo está muy vivo aunque al otro lado de la mesa no sea recíproca esa postura. La mejor prueba de ello es que el Cádiz CF cuenta con una nueva peña, y no es una peña cualquiera. Una peña cadista en Estados Unidos.

Un proyecto que se empezó a fraguar hace algún tiempo por fin ha visto la luz y lo ha hecho de forma oficial al ser presentado en sociedad. Se trata de la puesta en marcha de la Peña Cadista 'Ese Cadi EEÚÚ' de San Diego, en California. Un grupo de cadistas, la mayoría de Barbate, se han unido en este lugar por el sentimiento que les lleva de la mano que no es otro que el Cádiz CF.

La Federación de Peñas Cadistas (FPC) ha recibido con enorme alegría a esta nueva entidad que, desde tan lejos de la capital gaditana, eleva el amarillo y azul al otro lado del 'charco'. Un paso más para el crecimiento de la FPC.

La Peña Cadista 'Ese Cadi EEÚÚ' de San Diego tiene un punto de encuentro en el local 'Bluefoot' (www.bluefootsd.com), donde sigue los encuentros del equipo amarillo desde hace algunas temporadas, si bien en la actual se hace de manera más numerosa y con la oficialidad de estar agrupada como peña. En ese local de copas y comida coinciden con aficionados de otros equipos de la Liga española y de otras ligas de Europa y sudamérica, por lo que el fútbol es el epicentro casi a cualquier hora del día.

Una bandera con los colores y el escudo del Cádiz CF forma parte de la fachada del local, donde las camisetas y bufandas amarillas poblan sus mesas y la barra cuando está en acción el conjunto que entrena Sergio González. A pesar del mal comienzo de temporada y de las dudas que genera el proyecto, los cadistas barbateños de San Diego no pierden la ilusión. Paco León Infante es el presidente de esta peña.