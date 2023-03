Cádiz CF: Vizcaíno se defiende atacando

Manuel Vizcaíno, como presidente del Cádiz CF, suele estar en el centro de la diana en cuanto a las críticas y también por sus manifestaciones con aquellos hechos que tilda de desafortunados. De esta manera ha sido su última intervención cuando se le ha cuestionado por diversos temas de los últimos tiempos. Un repaso a la actualidad.

El máximo dirigente se acuerda aún de Salvi Sánchez, que se despidió del proyecto cadista el verano pasado para unirse al Rayo Vallecano. Un adiós que sorprendió en algún sector de la afición y que, en un futuro, podría repetirse con Choco Lozano. Por parte, Vizcaíno habla del extremo sanluqueño y del atacante hondureño. "Tiene el mismo representante que el Choco y ese es el modus operandi. Salvi no supo salir del Cádiz. Yo lo quiero como a un hijo, pero el Cádiz se estaba jugando la vida y su comportamiento creo que no fue el adecuado. Si la gente conociera la verdad, me criticarían menos", afirma de manera contundente el presidente del Cádiz CF en el 'Twith' de Voz Cadista.

Cabe recordar que lo de Salvi venía de lejos en cuanto a su marcha al Rayo, de lo que se hablaba hace ya un año cuando legalmente podía negociar con otro conjunto al acabar contrato al final de esa temporada. Un caso idéntico al que tiene ahora Choco Lozano. "Es un jugador por el que hicimos un esfuerzo grande en su momento, es un chico que siempre se ha portado bien y me parecería mezquino por parte del Getafe que lo hubiera firmado jugándose las papas con nosotros. Pero cada uno tendrá la ética que tenga que tener a la hora de trabajar".

Otro punto que trató el presidente del Cádiz CF era relativo al continuo ataque de críticas por la gestión que él encabeza como máximo dirigente. A pesar de que reconoce que se producen fallos, afirma que "hay mucho demagogo y oportunista", añadiendo que "cuando se ganan partidos las cosas se tranquilizan, esto es algo que pasa en todos lados". "Al principio decían que Ocampo y Bongonda eran muy malos y nos la habían colado y ahora son muy buenos. Eso siempre ha sido así", se lamentaba en tono de cierta resignación.

Luis Alberto y su fichaje fallido, otro tema en boca de Vizcaíno. "Cobra lo que se ha ganado, está en la élite. A él le gusta mucho su tierra, le gusta mucho el Cádiz. Cobra mucho más de lo que recauda el Cádiz por todos los abonos”, apuntaba el presidente del Cádiz CF.