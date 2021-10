Cádiz CF: Último entreno y lista de convocados

La primera plantilla del Cádiz CF despide este domingo una semana muy larga en cuanto a entrenamientos, ya que el equipo juega este lunes. La de este domingo será la última cita preparatoria que dispondrá Álvaro Cervera para perfilar los detalles del choque en el RCDE Stadium.

El parón liguero ha marcados estas dos últimas semanas con muchos jugadores desplazados al estar con sus respectivas selecciones. El regreso de los cadistas internacionales ha sido paulatino con Arzamendia y Alarcón como los últimos en llegar por la distancia y el hecho de haber sido los últimos en afrontar encuentros con sus respectivas selecciones.

Quedará a criterio del entrenador incluir o no a esos futbolistas para el viaje a Barcelona, donde el Cádiz CF se juega tres puntos de mucha importancia ante un adversario directo en la lucha por la permanencia. Ya le surgieron las dudas en el anterior parón de la competición y Cervera entendió que era mejor no cargar en exceso a algunos jugadores. No obstante, Alarcón -el que genera más inquietud por su papel de titular indiscutible-, no ha jugado en los dos últimos partidos por lo que en su caso será el desgaste de los viajes.

Al acabar la sesión matinal prevista para este domingo en las instalaciones de El Rosal, el preparador del Cádiz CF dará a conocer la convocatoria para el duelo contra el Espanyol. José Mari está llamado a seguir fuera de la expedición a pesar de que sigue dando pasos para su vuelta a la normalidad. El roteño es un futbolista muy importante para Cervera que se recupera desde el pasado verano de una lesión muscular.