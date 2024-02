Cádiz CF: Negredo se despide de casi todos

A Álvaro Negredo le toca despedirse de la que ha sido su casa desde el verano de 2020, cuando ingresó en el Cádiz CF como una apuesta de Manuel Vizcaíno que no ha tenido el final deseado con el equipo ni con el máximo dirigente a tenor de las palabras que deja el madrileño.

En redes sociales, Negredo se despide del cadismo con un mensaje profundo en el que lanza un guiño a esos trabajadores desconocidos y que no aparecen las fotos, pero que tienen un papel clave en el funcionamiento diario del primer equipo.

En su reflexión pública como despedida, el ya ex delantero del Cádiz CF no menciona al máximo responsable de la entidad, Manuel Vizcaíno, tampoco al vicepresidente Rafael Contreras ni a la dirección deportiva, lo que de alguna manera puede hacer pensar el malestar que existe por parte del jugador al verse fuera del club el último día de mercado.

El mensaje de Negredo dice lo siguiente:

Llegó ese momento tan difícil y complicado. En primer lugar, quería agradecer a esas personas que están detrás nuestra y no se ven pero son tan importantes como nosotros. Médicos, fisios, recuperadores, mi Juanito y mi Coque, mi Carmencita, limpiadores, jardineros, seguridad, etc. Perdonadme si me olvido de alguno, pero quería comenzar con vosotros, con los invisibles que nos hacéis todo más fácil.

A la afición, solo os puedo decir gracias por todo. Seguid animando al equipo como lo hacéis, sois el alma de este club.

Y a mis compañeros, ni día a día, esa alegría que se respira en ese vestuario, siempre con las cosas buenas y malas, pero ha sido un enorme placer haber compartido tantos años con todos vosotros.

Gracias también a los entrenadores y cuerpo técnico que he tenido en esta etapa, siempre intenté dar lo mejor de mí, siempre dispuesto a aprender más y más, hasta el final.

Os llevaré siempre conmigo.