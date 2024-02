Pellegrino destaca "el valor" del Cádiz CF "de hacer este tipo de fichajes"

Mauricio Pellegrino atendió este viernes a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo (14:00 horas) en el campo del Villarreal, donde el Cádiz CF tratará de romper la nefasta racha que acumula.

Para empezar, el preparador argentino llevó a cabo un balance del recién finalizado mercado invernal. "Han llegado tres futbolistas que creemos que nos pueden ayudar a ser más competitivos. Son jugadores que la secretaria técnica ha seguido. Creo que hemos hecho gran esfuerzo para reforzar el plantel de la mejor manera. Son jugadores que creo que nos pueden ayudar y ojalá se puedan adaptar rápido al plantel. Construir un equipo competitivo es mas complejo. Que todo el mundo de Cádiz ayude a estos tres chicos a esa adaptación", lanzaba como deseo.

¿Qué pueden aportar? "Tenemos el conocimiento de Juanmi, conocido en el fútbol español, pero tanto Ousou como Samassékou los he visto por vídeos. Me gustan sus características; de Ousou me dio informes Héctor Cúper (seleccionador de Siria). Ese es el arte de la dirección técnica, de traer jugadores desconocidos para la Liga española y que puedan rendir en un futuro. Hay que tener el valor y el trabajo de hacer este tipo de fichajes. Son jugadores con condiciones", recalcaba Pellegrino.

Las opciones de Juanmi en Villarreal. "Vamos a esperar estos días. Ha hecho dos entrenos con el equipo. Va a viajar con el equipo pero es prematuro saber más. Han sido días de estrés, de mudarse y de viajar. Volver al fútbol español es volver al fútbol de alto rendimiento".

La necesidad de que los jugadores del Cádiz CF que siguen den un paso adelante. "Cuando los resultados no son buenos, todo se ve nublado y de otro color. Nos guiamos por el resultado y no por lo que hay detrás, de todo el trabajo. Tendremos que dar un paso adelante todos, jugadores, cuerpo técnico... Todos".

Romper en Villarreal la larga sequía sin ganar. "Cada partido es una oportunidad de dar un paso adelante en lo futbolístico. Debemos centrarnos en lo técnico y lo táctico, y en mejorar. Vimos el otro día un equipo muy competitivo y queremos que el equipo cada semana vaya dando pasos. Tendremos enfrente un rival con jerarquía y debemos hacer todo muy bien. Con las bajas, tenemos chicos que tendrán oportunidades. Hemos entrenado muy bien, poniendo el foco a nivel de mentalidad, tener todos nuestros detalles a favor".

El técnico del Cádiz CF agradecía la predisposición del plantel. "Me están ayudando los jugadores haciendo muy fácil la dinámica de trabajo, con ganas de dar ese paso adelante. Lo sentí cuando los vi desde afuera, y es la más grande satisfacción que tengo. Por eso quiero que vuelvan a recuperar el fútbol que tienen. Muy contento estos diez días que llevo con ellos".