“Pudimos hacer el 0-2 y no lo hicimos”

El entrenador del Cádiz compareció en la sala de prensa del estadio Francisco de la Hera de Almendralejo con lógicas y más que razonables pocas ganas de hablar después de la derrota encajada contra el Extremadura, un revés que mete al equipo amarillo en puesto de descenso a Segunda B. También pasaron por zona mixta los jugadores Ivan Kecojevic y Dejan Lekic.

Como suele hacer al término de cada compromiso liguero, Álvaro Cervera ofreció su particular visión de lo sucedido sobre el rectángulo de juego, un balance en el que destacó el primer tiempo de los suyos, a los que consideró superiores al rival en este periodo.

“Hemos hecho una muy buena primera parte en la que el resultado ha sido incluso corto”, espetó, justificando su afirmación con un argumento de peso, ya que “hemos maniatado al rival creando peligro”.

"La segunda mitad no ha sido buena, más bien farragosa, y ellos en dos jugadas aisladas, juntas, han remontado”

Sin embargo, en este deporte se trata de marcar más goles que el adversario y el conjunto gaditano perdonó... Tan cierto esto como que el técnico no ocultó su decepción porque “el fútbol tiene estas cosas”. En concreto, la desgracia de poder marcar el 0-2 y acabar cayendo. “Tuvimos la posibilidad de ampliar el marcador y no lo hacemos”, lamentó.

El inexplicable error de Manu Vallejo a puerta vacía propició que sus jugadores se marcharan al descanso con sólo un gol de ventaja y en la reanudación las cosas no salieron como era deseable.“La segunda mitad no ha sido tan buena, más bien farragosa”, admitió Cervera, apuntando, no obstante, que el Extremadura tampoco hizo nada del otro mundo: “Ellos en dos jugadas muy juntas y aisladas han remontado”.

Preguntado por los cambios que efectuó en esta ocasión aclaró que “los cambios de la segunda mitad están orientados para remontar el partido, ya que los hacemos después de los goles”. Un momento, ya con 2-1, complicado porque “no había espacios y estábamos obligados a estar precisos en los pases y es más complicado”.