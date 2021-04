Cádiz CF: Amor eterno más allá de nuestros límites provinciales

El Cádiz CF da una vuelta más de tuerca a la relación con sus seguidores, más aún ahora que no tienen acceso a los estadios para seguir los partidos de su equipo. La entidad ha ideado una iniciativa para acercar la historia de tantos cadistas adoptivos que profesan amor al amarillo y azul desde la distancia.

Que "el gaditano nace donde le da la gana" es un hecho, una forma de vida, una manera de sentirse cerca de Cádiz aunque no se haya nacido en la bella Tacita de Plata o en la impresionante provincia gaditana. El cadista, que no siempre ha nacido en Cádiz, siente el azul y amarillo con la misma pasión que el que lleva en sus raíces el sentimiento cadista, viviendo el cadismo desde donde quiere. Por todo ello es un 'gadista', por vivir el amor al equipo desde cualquier punto no solo de España, sino del mundo.

Este sentimiento cadista, que puede aflorar en cualquier rincón del planeta, es lo que viene buscando el Cádiz CF con esta idea, con el objetivo de hacer partícipes de las historias de cadistas que habitan por todo el mundo, saber dónde viven, cómo se enamoraron del conjunto gaditano y, sobre todo, cómo viven día tras día, jornada tras jornada, su pasión por el Cádiz CF estando a tanta distancia. Una iniciativa que trata de poner en el mapa del cadismo a todos los 'gadistas' del mundo.

En esta ocasión, desde el Cádiz CF anuncian que buscan conocer las historias de los 'gadistas' que residen en la Comunidad de Madrid, si bien se trata de un episodio dentro de una serie que trata de hacer públicas cientos de historias de lo que un día unió al club amarillo con un ciudadano que nada tenía que ver con la capital gaditana o su provincia. Las tres mejores historias disfrutarán de un encuentro digital con Álvaro Negredo, delantero cadista nacido precisamente en la capital de España.

Si eres cadista en Madrid, si amas el escudo de este club, y vives con pasión sus partidos, pincha aquí.