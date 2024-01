Cacique Medina: "El equipo rayó a muy buena altura"

El ex jugador del Cádiz CF y ahora entrenador del Granada, Alexander 'Cacique' Medina, destacaba la mejora de su equipo ante el conjunto gaditano. "Estos días de entrenamientos nos vinieron muy bien para corregir cosas, mejorar y hablar entre nosotros. Muchas de las situaciones que hoy se vieron en el partido fueron entrenadas y el equipo lo pudo llevar a cabo. El equipo rayó a muy buena altura, con pasajes de muy buen fútbol. Salimos con mucha actitud y personalidad. Hay que rescatar muchas cosas positivas, tiene que servir para sentar las bases de un nuevo equipo".

Llegada de los refuerzos: "Los tres participaron y los tres lo hicieron muy bien. No era fácil para ellos porque llegaron hace unos días y su partido habla muy bien del compromiso, de su estado físico y de cómo se acoplaron a la estructura, parecía que habían jugado 25 partidos con el equipo y apenas tienen un puñado de entrenamientos".

Ganar convenciendo: "Hay varios puntos positivos, como el juego del equipo y el resultado. Necesitábamos ganar para no descolgarnos y el objetivo era quedar con la portería a cero, había que recuperar esa solidez y es algo muy destacable. Muchos de nuestros jugadores estuvieron a gran altura, pero no puedo destacar a ninguno, hubo un rendimiento muy parejo y grupal, este es el camino. Destaco la personalidad del equipo, me voy muy feliz hoy por lo que dispuso el equipo dentro del campo".

Afición: "No son fechas fáciles para venir al campo, nuestra situación actual tampoco invitaba, pero la afición estuvo ahí como ha estado a lo largo de su historia. Fue el jugador número 13 para el ascenso y saben que es una situación muy especial, teníamos que contagiar a la afición con fútbol y actitud.

Autoestima: "Coger confianza era fundamental, para eso necesitas triunfos, hoy jugábamos ante un rival directo, esto va a servir de cara al futuro para que nuestros futbolistas sepan que podemos hacerlo bien. Superamos a un rival directo en un partido determinante y lo hicimos de una forma muy justa. Resalto todo de nuestro equipo".