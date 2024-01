Ledesma, versión crítica desde el vestuario del Cádiz CF

El guardameta del Cádiz CF, Conan Ledesma, atendió a los medios oficiales del club y a DAZN tras la derrota, 2-0, ante el Granada CF. Su tono crítico no le privó de ser optimista de cara al futuro.

Balance. "No era la mejor manera para esta oportunidad de alejarnos del descenso, teniendo esta posibilidad. Si hubiésemos entendido la importancia de este partido, no hubiésemos dado la imagen que dimos. El Cádiz no salió con la energía que se necesitaba para afrontar este partido y el Granada sí. Creo que se vio en la primera parte nos remataron varias veces de cabeza y el gol anulado por la mano. Al fin y al cabo no estuvimos a la altura.

Partido. "No tuvimos la actitud y eso es lo que más nos tenemos que reprochar más como deportistas. Te pueden ganar por buen juego o porque no te terminen de salir las cosas, pero por actitud no te pueden ganar. Es un fallo muy grande que el Cádiz no está acostumbrado a ver pasar y no puede pasar nunca más".

Acciones polémicas. "No pude ver las acciones. No sé si hubo contacto. Siempre en contra son penaltis, lo vimos hace poco contra Osasuna porque le rozó la uña a Momo. Y hoy no se pita. No sé si le toca; criterio del árbitro o del VAR".

El puesto del míster. "Nos preocupa el puesto de todos porque hay un montón de gente que está detrás. Nos debemos a ellos también, por eso el fútbol se vive con tanta presión porque que el club descienda no le hacen bien a nadie. Por eso la actitud no puede faltar nunca. No tiene que ser de menos a más, sino de más a más. No podemos regalar ni cero minutos. Después de la expulsión ha sido difícil, además yendo por detrás en el marcador".

Afición. "Pedirles perdón porque siempre están en las buenas, en las malas y siempre apoyan. Le debemos el triunfo y nos pesa, nos duele porque se lo merecen muchísimo".