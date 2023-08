Baena: "Se ven niños vestidos del Cádiz por toda la provincia"

El Tour de Verano del Cádiz CF ha culminado su primer mes, el de julio, con una acogida que ha superado todas las expectativas. Paco Baena, el emblemático ex jugador que ahora ejerce como embajador del Cádiz CF, ha sido testigo del entusiasmo y la pasión que los más pequeños demuestran por el club amarillo en cada rincón de nuestra provincia.

"Me sorprende que vayamos a más de cien kilómetros de la capital y veas niños vestidos del Cádiz CF preguntándote cosas de club. Antes no se veía esa afición ni por parte de los padres ni por parte de los niños como hay ahora. Se ven niños vestidos del Cádiz por toda la provincia. No me lo esperaba", expresó Baena, en cuanto se le preguntó por la campaña de la provincia, con una sonrisa en el rostro.

Durante el recorrido del Tour de Verano, el cariño y la admiración de los más jóvenes hacia el embajador de la entidad cadista han sido palpables. "El otro día me pasó algo muy gracioso en Facinas. Una niña con ocho años se me acercó a preguntarme que si yo era Paco Baena con las manos en la cabeza. Me dijo que me había visto mucho en la televisión con el Cádiz CF. Se me ponen los vellos de punta. Y otro niño de seis años me preguntó que si había jugado contra el Real Madrid y le conté que metí un gol y que ganamos ese partido. Con su edad me insistía en que él había visto ese partido", compartió Baena con emoción. "Ver disfrutar a los niños te llena de alegría", agregó el embajador, dejando ver la satisfacción que le produce el impacto positivo que el Cádiz CF tiene en los más jóvenes.

El Tour de Verano ha llevado el espíritu del Cádiz CF a cada rincón de la provincia, y los voluntarios, liderados por Raúl Cuenca, técnico de Cádiz CF Fundación, han trabajado incansablemente para brindar a los niños experiencias inolvidables. "Salimos de Cádiz con dos furgonetas, una con los voluntarios y, en la otra, voy con Raúl Cuenca, técnico de Cádiz CF Fundación. Cuando llegamos a la localidad, vamos directamente al sitio exacto para empezar a montar todo. Las colchonetas, el campo de fútbol, más hinchables junto con otro campo que es de tenis-fútbol. Y por último, una diana en la que los más pequeños van puntuando", detalló Paco Baena.

Para el histórico ex jugador del Cádiz CF, el cambio que ha experimentado la provincia en su relación con el Cádiz CF es impresionante."Hubo unos años en los que en la provincia, los gaditanos estaban desvinculados del Cádiz CF. Ahora que estamos en Primera División es increíble que te cuenten todos los partidos que ven, socios que van a cada partido desde pueblos de más de 100 kilómetros. Yo pienso muchas veces en ellos cuando pierde el equipo, en el camino de vuelta. Toda la provincia está disfrutando de que el equipo siga en Primera División. Disfruta el que viene y también el que presume que es de Cádiz estando lejos", afirmó Baena con gratitud.

El amor de los niños por el Cádiz CF ha sido otro aspecto que ha impresionado a Paco Baena. "Muchas veces se habla de que los niños nada más que están vestidos del Real Madrid o del Barça pero es que lo del Cádiz en la provincia es increíble. El otro día en Benaocaz había pocos niños pero todos vestidos del Cádiz. Y me sorprendió que había muchas camisetas nuevas de este año", compartió emocionado.

El Tour de Verano ha demostrado que el Cádiz CF es y será el club de la provincia y gracias a la dedicación de Paco Baena, Pepe Mejías o Raúl López y todo el equipo, la llama de la pasión por el Cádiz CF no entiende de kilómetros. Con un futuro prometedor y una afición cada vez más sólida, el club sigue forjando un lazo inquebrantable con su tierra y sus seguidores.