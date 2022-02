Arzamendia reconoce con qué sistema se siente más cómodo

Santiago Arzamendia está llamado a ocupar el lateral izquierdo del Cádiz CF en el importante partido de la 26ª jornada de Liga contra el Granada que se disputa el próximo lunes 28 de febrero, Día de Andalucía, en el Nuevo Estadio de Los Cármenes.

La baja confirmada de Alfonso 'Pacha' Espino, sancionado por acumulación de cinco amonestaciones, sitúa a Arzamendia como previsible ocupante del costado izquierdo de la defensa. El uruguayo ha jugado de principio a fin todos los encuentros del campeonato pero ahora descansa y deja un hueco libre.

El futbolista paraguayo está viviendo una temporada complicada, a la sombra de Espino, que está rayando a un gran nivel. Ha sufrido alguna lesión que tampoco le ha ayudado. Pero ahora le llega su gran oportunidad (si así lo decide Sergio González) y además en un duelo de máxima relevancia.

"Estos meses me he sentido bien, no he tenido muchos minutos pero estoy tranquilo", manifestó Arzamendia el jueves 24 después del entrenamiento desarrollado en la Ciudad Deportiva de El Rosal. "Cuando me tocó jugar lo hice con responsabilidad con la idea de ayudar, espero seguir por este camino".

El zurdo acumula hasta la fecha diez participaciones en la Liga, aunque sólo cuatro como titular para un total de 349 minutos y sin un partido completo. En la Copa del Rey si ha jugado tres encuentros enteros en sus tres apariciones.

Cuando ha jugado en la Liga "me ha tocado más de volante que de lateral", expuso el futbolista que está viviendo su primera campaña en el conjunto amarillo. "No sé si jugaré el lunes, pero estoy trabajando como siempre lo que mejor que puedo en cada entrenamiento para que llegue esa oportunidad. Si juego trataré de hacerlo bien".

Aseguró que le gusta jugar tanto de lateral como de carrilero. "La dos formas me gustan. Cada futbolista quiere jugar siempre y el míster elige a los mejores. Si me toca jugar trataré de hacer bien las cosas", indicó.

Arzamendia considera que la plantilla cadista "está trabajando bien". Desde que está el míster nuevo tenemos más el balón pero no tenemos la suerte de sumar victorias. Vamos por buen camino y esperamos seguir así para que el Cádiz CF consiga la salvación".

En el caso de ser elegido para ser titular en la cita en Granada, "lo mejor sería afrontarlo con tranquilidad", afirmó el lateral sin ocultar que sería "una gran responsabilidad". Y es que 'Pacha' Espino "es de los mejores del Cádiz CF, si juego tendré que hacer gran trabajo para intentar que no se note que no está".

Arzamendia no escondió su vocación de jugador ofensivo y no ocultó con qué sistema se siente más cómodo. "Me gusta atacar y con la línea de tres defensa de carrilero lo hice bastante bien con la selección y de lateral también. Me gusta subir y si jugamos con línea de tres sería hermoso para mí".