Álvaro Jiménez cambia el blanco por el amarillo

Después de varias semanas de negociación e incluso de algún enfriamiento en la pugna, finalmente el Cádiz CF y el Albacete se han entendido y cierran un principio de acuerdo -a falta de pequeños detalles- para que Álvaro Jiménez cambie el blanco por el amarillo. El extremo, que tiene 26 años, es una de las alternativas de Álvaro Cervera para reforzar las bandas, ya que en su equipo la mayoría de los extremos pueden actuar en ambos lados.

El anuncio oficial de la operación debería producirse en breve para que el futbolista cordobés haga las maletas para poner rumbo a la Tacita, donde emprenderá una aventura en Primera División dejando atrás un equipo que la campaña pasada bajó a la nueva Primera RFEF.

Álvaro Jiménez está llamado a convertirse en el sexto fichaje del Cádiz CF para su segunda temporada consecutiva en la máxima categoría. El extremo está a punto de unirse a los ya cadistas Varazdat Haroyan, Tomás Alarcón, Milutin Osmajic, Santiago Arzamendia y Martín Calderón.

La entidad cadista llevaba tiempo moviéndose en el mercado con la prioridad de reforzar el ataque una vez que ha apuntalado la zona defensiva. Buscaba un extremo (sin descartar la llegada de otro si sale Iván Alejo) y persigue aún uno o dos delanteros. Entre los nombres que ha manejado el club sobresalían tres futbolistas: Martín Merquelanz (Real Sociedad), José Carlos Lazo (Almería) y Álvaro Jiménez (Albacete). Por este último había lanzado la caña aunque con una oferta insuficiente para el conjunto manchego.

Según el digital 5maseldescuento, la cantidad mínima que pedía el Albacete por el extremo eran 600.000 euros, aunque el Cádiz CF no estuvo muy convencido de esa cifra y por tanto la negociación no avanzaba en los últimos días. Hay que tener en cuenta que el jugador cordobés contaba con un año más de contrato con el queso mecánico que en principio no tenía intención de cumplir al no querer militar en la conocida ahora como Primera División RFEF (antes Segunda B) y contar con ofertas de conjuntos de superior categoría.

El Albacete nunca se ha opuesto a la marcha del jugador pero ha insistido en sacar un beneficio económico, de ahí a su insistencia por una oferta que colmara las aspiraciones para sus arcas. Todo apunta que el Cádiz CF ha conseguido convencer con billetes.

El convencimiento de que Álvaro Jiménez iba a ser traspasado era tal desde el club manchego, que acordó con el futbolista que no disputara los partidos amistosos para evitar el riesgo de una lesión que pudiera poner en peligro su traspaso. Eso sí, ha estado entrenando como uno más en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta a la espera de su marcha.