El entrenador del Cádiz se mostró en la sala de prensa del Ramón de Carranza más satisfecho con la actuación de su equipo que con el resultado. Álvaro Cervera destaca la segunda parte por encima de la primera y lamenta la falta de pegada.

Partido muy físico y trabajado. "En la primera parte hemos jugado como solemos hacer y ellos han sido mejores, tenían más facilidad para estar cerca de nuestra área que nosotros. En la segunda parte hemos cambiado alguna cosita, hemos puesto un centrocampista más y hemos buscado que las segundas jugadas no fueran para ellos. No me ha gustado la primera parte pero hemos tenido dos buenas ocasiones, y la segunda sí me ha gustado mucho pero no hemos tenido ocasiones tan claras. Así es el fútbol".

Aprendizaje para el futuro. "Creo que el partido debe ser más parecido a la segunda parte. Seguimos haciendo cosas que hemos hecho siempre y me doy cuenta que tenemos que cambiar cosas, aunque entonces viene el riesgo. En la segunda parte sí hemos mejorado. Tenemos que aprender todos, yo también, que soy nuevo en esto, hay que esperar el fallo y acertar tú. La primera parte es un equipo superior y la segunda más igualada con los cambios, aunque ellos al final también hicieron cambios porque estábamos haciéndolo mejor".

"Fali ha estado sensacional; otros centrocampistas juegan mejor al fútbol, pero su trabajo es muy necesario"

Fali como mediocentro. "Fali ha estado sensacional, muy, muy, muy bien. Necesitamos ese tipo de centrocampistas. Quizás no juegue tan bien al fútbol como otros, pero hace un trabajo importantísimo. Me gustaría tener al Fali que también juega al fútbol excepcionalmente, pero eso lo tienen los grandes equipos. Que se recupere José Mari es una noticia sensacional y luego veremos qué hacemos. Se van aprendiendo cosas en el camino. Famosos extremos que nos han dado tanto, ahora en Primera son jugadores perdidos. Hay que ir recuperando cosas".

Falta de acierto rematador. "Al principio de Liga llegábamos y marcábamos. Ahora no tenemos esa suerte. En este partido con esa efectividad habríamos ganado, pero también ellos pudieron marcar en la primera jugada y nos habrían puesto las cosas muy difíciles. Necesitamos dejar la portería a cero, es importantísimo, y quizás algo más de velocidad arriba que nos falta".

Sin extremos puros. "Si no consigues superioridad en el centro del campo, los extremos sufren. En la primera parte no hemos robado en la zona ancha, pero en la segunda sí han saltado los centrales y han robado un poco más, aunque en Primera no se roba tanto como en Segunda. Pero ha sido diferente".

El camino de la recuperación. "Siempre que dejemos la portería a cero y el rival no te haga muchas ocasiones, tendremos oportunidad de ganar. Pero hay que pulir cosas, como la velocidad arriba. Los jugadores que tenemos son buenos pero hay que meter algo de velocidad. Eso y ser capaces de igualar el centro del campo. Tenemos que parecernos un poco más a otros equipos para no sentirnos dominados desde el principio. Lo hemos hecho metiendo en la segunda parte a Álex de falso extremo, porque en realidad era otro centrocampista, y ha salido bien".

Sanciones de Competición. "No sé si hay doble vara de medir. Intento estar pendiente de las cosas que puedo manejar, de eso no sé lo que han dicho Koeman o el Cucho. Sé lo que yo dije. A mí me parece mal, lo podría decir en gaditano pero seguramente me castigarían".