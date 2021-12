Álvaro Cervera: "Hemos hecho lo que sabemos hacer y así es más fácil sumar puntos"

El entrenador del Cádiz compareció en la sala de prensa del Santiago Bernabéu satisfecho pero en absoluto eufórico. De hecho, su cara no expresaba lo que el equipo amarillo acababa de conseguir ante el Real Madrid.

Confirmación de los brotes verdes. "Es un punto más en un sitio en el que empatar es muy difícil por la calidad del contrario. Hemos hecho lo que sabemos hacer y cuando se hace eso, sales más veces lo que intentas conseguir que al cotrario. Hemos defendido, juntándonos mucho, hemos sido solidarios ante un rival muy bueno. Es verdad que con el balón no hemos hecho casi nada, aunque hemos tenido una ocasión buena, y tenemos un punto más".

Importancia de la imagen. "Es muy importante que un partido así se vea refrendado con un punto porque es complicado hacer correr a la gente y defender como esta vez si al final no te llevas nada. Se ha demostrado una vez más que somos mejor equipo así que haciendo lo que no debemos hacer, sobre todo con la pelota".

La jugada de la tarjeta amarilla a Casemiro. "En el momento en el que ha sido me he acercado al asistente y me ha dicho que la falta ha sido muy abajo, y la estaban revisando. En ningún momento he pensado que elo partido estuviera condicionado por esa jugada".

"Defender no es un arte porque destruir no es ningún arte, pero es la forma de sumar y salvar la categoría"

El arte de la defensa. "No sé si es un arte, porque defender es destruir y destruir no es un arte. Pero sí es una forma de sumar y nosotros estamos para salvar la categoría. Los partidos en los que hemos tenido más posesión que el contrario nos han metido tres o más goles. Esta es la realidad. Cuando hacemos como en esta ocasión, tenemos más posibilidad de sacar puntos. Cuando jugamos a otra cosa no nos va bien. Es más feo, pero tenemos que salvar al equipo".

El peligro de Vinicius y Hazard. "A Vinicius siempre le teníamos que dejar sólo la salida hacia fuera, y cuando lo hacía para dentro tenía que encontrarse con Alejo o Chapela. En el caso de Hazard no sabíamos seguro dónde jugaría, pero con Vinicius sí estaba estudiado".

Cambio de tendencia y refuerzo anímico. "Lo que tenemos que hacer es creer que esta es la mejor manera de sacar puntos. No todos los equipos nos van a hundir como el Madrid hasta la línea del área. Mientras no nos concienciemos de que esto debe ser así, mal asunto. Cuando haciéndolo perdamos, nos pondrán a parir, pero esta es la mejor manera".

El mayor motivo de orgullo. "Me siento orgulloso del esfuerzo, la solidaridad y cómo han creído hasta el final".

Las dudas con Negredo y Osmajic. "Pensamos una cosa y luego en otra, en alguien que la pudiera parar más que tirarla en largo".

La lesión de Lozano. "Tiene un problema atrás, no sé si estará roto o sólo ha sido un amago".

Demasiado serio tras el empate. "Más que serio, disgustado, pero no quiero hablar del tema".